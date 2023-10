Stoccolma sul podio green d’Europa. Il consiglio comunale della capitale svedese approva il provvedimento che vieta la circolazione in alcune zone del centro alla maggior parte delle vetture con motore diesel o a benzina.

I dati emersi da uno studio universitario

Tale misura è mirata alla limitazione dell’inquinamento dell’aria in città. Stando a quanto dichiarato al quotidiano svedese The Local dall’assessore ai trasporti, Lars Strömgren, l’inquinamento è causa di «una riduzione della capacità polmonare dei bambini e dell’aspettativa di vita degli adulti». Quanto detto si basa su uno studio pubblicato nel 2022 dall’università svedese Karolinska Institutet dal quale emerge che, confrontando i bambini che crescono nelle strade più trafficate di Stoccolma con quelli cresciuti nelle zone della città in cui circolano meno mezzi, la capacità polmonare dei primi si riduce già dopo solo sei mesi di vita.

Uno dei piani più ambiziosi d’Europa

Già dal 2018 una legge nazionale consente alle città svedesi di introdurre misure che limitino la circolazione dei veicoli inquinanti sul loro territorio. L’ultima misura introdotta da Stoccolma si qualifica come zona di livello tre, quella con le restrizioni più severe: si tratta di uno dei piani finora più ambiziosi e la capitale svedese sarà la prima città a istituirlo. Sebbene anche molte altre città europee abbiano istituito nel tempo pesanti limitazioni per la riduzione il traffico, del rumore e dell’inquinamento dell’aria, nella maggior parte dell’Europa i veicoli più inquinanti possono continuare a circolare pagando una tassa (come a Londra) o, in altri casi, sono vietati solo alcuni modelli (come a Parigi, Atene e Madrid per le auto con motore diesel).

Nessuna limitazione a moto e scooter

Stoccolma non farà distinzioni: il suo intento è quello di non lasciare alcun margine alla circolazione in centro delle auto più inquinanti. Fatta eccezione per moto e scooter che non saranno soggetti ad alcuna limitazione, nella zona a basse emissioni potranno circolare i veicoli elettrici, ibridi, a benzina o diesel che rispettano la certificazione euro 6 (auto immatricolate da settembre del 2015). Previste al momento eccezioni solo per veicoli di emergenza (auto della polizia, veicoli usati per le cure mediche, guidatore o un passeggero disabile ecc.).

In vigore dal 31 dicembre 2024

La nuova misura riguarda un’area di circa centottantamila metri quadri, il cui perimetro è definito da quattro strade all’interno del quartiere di Norrmalm, nella zona nord di Stoccolma. Si tratta di un quadrilatero caratterizzato dalla massiccia presenza di pedoni e biciclette, pronto all’uso per il fatto di disporre già di un buon numero di punti di ricarica per le auto elettriche. È un inizio, non si esclude la possibilità di estendere l’area con una proposta che verrà sottoposta al consiglio comunale non prima del 2024 ed eventualmente approvata l’anno successivo.