Stop ad auto a benzina e diesel: l’Ue tira dritto e vara il regolamento, con il via libera degli ambasciatori dei 27 ed il mezzo scacco per il biocarburante italiano e per la premier Giorgia Meloni che aveva parlato di margini di manovra non ancora del tutto esauriti per gli interessi nazionali. Il regolamento sullo stop ai motori benzina e diesel a partire dal 2035 resterà quello e di fatto “non sarà riaperto”.

Stop ad auto a benzina e diesel

Il dato è quello per cui a seguito dell’intesa annunciata sabato tra la Commissione europea e Berlino sull’uso futuro degli e-fuels i giochi sono fatti. Quello fermo allo stato dell’arte, di regolamento, ha infatti ottenuto il via libera dagli ambasciatori dei Ventisette. Le norme sono state inserite nell’agenda del Consiglio Affari Energia di domani per l’adozione finale. E i biocarburanti su cui puntava l’Italia? Tagliati fuori assieme alla richiesta di rinviare il voto.

Addio negoziati italiani sui biocarburanti

La presidenza svedese ha annunciato il via libera al compromesso tra Commissione e Germania alla riunione dei rappresentanti permanenti aggiunti dei 27. Ecco come “Il Coreper Io ha approvato che l’accordo sugli standard Co2 per le auto sarà nell’agenda del Consiglio Affari Energia di martedì per l’adozione finale“. Addio negoziati sui biocarburanti dunque.