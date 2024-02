Svelati nuovi dettagli in merito alla vicenda drammatica avvenuta nel Comune di Altavilla Milicia. Pubblicata la telefonata di Giovanni Barreca al 112 dopo l’omicidio.

Svelate le parole durante la telefonata al 112 di Giovanni Barreca, accusato di omicidio pluriaggravato in concorso e occultamento di cadavere, insieme alla figlia e ad una coppia di coniugi.

È stato reso noto cosa ha detto Giovanni Barreca nella telefonata fatta al 112 domenica 11 febbraio.

«Buonasera mi devo consegnare. Anche se vi dico perché, non ci credete. Quando uno vuole fare la volontà di dio gli spiriti si ribellano, fare le cose giuste, vivere e amare il prossimo come te stesso. Mia moglie era posseduta. In pratica è morta mia moglie. I demoni mi stanno mangiando pure a me. C’ho mio figlio, ho due morti e una l’ho lasciata lì».