La terribile tragedia dell’esplosione avvenuta all’ospedale di Gaza ha fatto alzare ancor di più la tensione in Medioriente. Al momento il numero di vittime è stimato nell’ordine di qualche centinaio di persone (forse 500), ma molti altri civili sono dati per dispersi. Hamas e Israele si accusano a vicenda e il presidente Netanyahu difende il suo Paese: “Sono stati i barbari terroristi della Jihad islamica“.

Strage all’ospedale di Gaza: la difesa di Israele dalle accuse

Sulle prime è sembrato subito evidente che il missile sganciato sull’ospedale di Gaza fosse stato inviato dall’esercito israelita. Dopo i primi minuti in cui i vertici di Israele hanno dichiarato di dover ‘effettuare delle verifiche‘, è stato lo stesso presidente Netanyahu a prendere parola. “Tutto il mondo lo deve sapere” – ha dichiarato il numero uno di Tel Aviv – “I barbari terroristi a Gaza hanno attaccato l’ospedale, non le forze armate israeliane. Chi ha ucciso con crudeltà i nostri bambini ha ucciso anche i propri bambini”. Allo stesso modo, un portavoce dell’esercito israeliano racconta all’emittente britannica ‘Bbc’: “Un ospedale è un edificio altamente sensibile e non è un obiettivo delle Forze di difesa israeliane. L’Idf sta indagando sulla fonte dell’esplosione e, come sempre, dà la priorità, all’accuratezza e l’affidabilità. Esortiamo tutti a procedere con cautela nel riferire affermazioni non verificate di una organizzazione terroristica“.

Strage all’ospedale di Gaza: la comunicazione dell’Idf

Sulla stessa lunghezza d’onda, la comunicazione portata avanti dall’Idf qualche ora dopo, con un video postato sul proprio canale social di X: “Sulla base di informazione di intelligence, un lancio fallito di un razzo da parte della Jihad islamica ha provocato l’esplosione mortale all’ospedale“ – spiegano gli israeliani – “Una trasmissione di Al Jazeera ha documentato il momento in cui la Jihad islamica ha lanciato un razzo in maniera errata e ha colpito un ospedale di Gaza, uccidendo centinaia di persone”.

Strage all’ospedale di Gaza: la posizione di Hamas

Dall’altra parte, Hamas non ha dubbi nell’incolpare Israele e il suo leader Ismail Haniyeh ha dichiarato ad ‘Al Jazeera’ che quello che è accaduto ieri sera non fa altro se non “Riaffermare la brutalità di Israele“. Allo stesso modo, Haniyeh accusa anche gli Stati Uniti: “Coprono l’aggressione degli israeliani“.