Strangola la fidanzata durante un gioco erotico, poi chiama la madre e confessa

Ha strangolato la sua compagna durante un rapporto sessuale. Poi ha confessato tutto a sua madre.

Cennet Tuba Tokbas aveva soli 22 anni. É morta per mano dell’uomo che stava imparando ad amare: Eray Hakver, 24 anni, di Pamukkale l’ha strangolata nel suo appartemento in Turchia, mentre facevano l’amore. Durante il rapporto, l’uomo l’ha stretta al collo: in un primo momento si è pensato, infatti, che i due stessero mettendo in atto dei giochi erotici.

Tuttavia, il gioco si è trasformato in una vera e propria tragedia: la 22enne è morta soffocata.

LEGGI ANCHE>> Alexis Sharkey, influencer trovata morta: è stata strangolata.

Turchia, strangola la fidanzata durante rapporto sessuale: chiama la madre per confessare

I due non stavano insieme da molto, si frequentavano da un paio di mesi al massimo. Sembra che Eray si fosse recato a trovare la ragazza, la quale era una studentessa vista la giovane età, e durante l’incontro hanno avuto un rapporto sessuale: rapporto che si è concluso con la morte di Cennet.

Il 24enne ha poi dato da mangiare, molto tranquillamente, al gatto.

Solo dopo, ha deciso di chiamare la madre, confessondole della morte della compagna.

Dopo che strangola la fidanzata durante il rapporto sessuale, è la madre a dare l’allarme alla polizia

É stata la madre, infatti, a dare l’allarme, in modo tale da far arrivare i soccorsi nell’abitazione della 22enne: lì è stata ritrovata stesa sul pavimento e priva di vita. Per lei, era troppo tardi, non c’era più nulla da fare.

Subito la polizia si è messa alla ricerca del fidanzato, Eray. Quest’ultimo è stato facilmente beccato e senza omissioni ha confermato agli agenti di essere stato lui a strangolare Cennet, durante il rapporto sessuale. Sembra che, a detta del ragazzo, il suo sia stato un impulso irrefrenabile.

Strangola la fidanzata durante il rapporto sessuale: ritrovate tracce del dna dell’omicida sotto le unghie di lei

Per cui, si sta pian piano abbandonando l’idea che i due avessero scelto di fare dei giochi erotici. La giovane non era per nulla consenziente, in quanto le indagini hanno portato a galla la notizia che alcune tracce del DNA del 24enne sono state rintracciate sotto le unghie di Cennet. Ciò lascia immaginare, quindi, che la giovane abbia provato a reagire allo strangolamento. La notizia viene riportata dal Sun.

LEGGI ANCHE>> Turchia, violenta esplosione pianificata in una centrale nucleare.