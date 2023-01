Striscia la Notizia, aggredito l'inviato Luca Abete durante il servizio sugli "equilbaristi"

Lunedì 9 gennaio su Canale 5 alle ore 20.35 come di consueto è andato in onda Striscia la Notizia, programma ormai da anni noto per le sue inchieste al limite su molti aspetti della criminalità e malavita in generale.

Il servizio in questione è stato fatto da Luca Abete ad Afragola (Napoli), facendo un servizio sui cosidetti “equilbaristi“: i baristi che effettuano consegne in bicicletta tenendo il vassoio tra le mani, infischiandosene di qualunque regola della strada e di conseguenza mettendo in pericolo sé stessi e gli altri, oltre che essere di danno per la circolazione.

Il gestore del bar: “Vattene o ti uccido”, poi gli tira uno schiaffo in volto

L’inviato di Striscia, Luca Abete, come di consueto ha fatto le sue interviste, in questo caso ai ragazzini che si prestano come equilbaristi nel fare consegne in queste condizioni. Dopo aver intervistato uno di questi ragazzi, si dirige verso uno dei gestori del bar cui è venuto in mente questo business, ma la reazione è stata decisamente violenta: ‘Vattene, altrimenti ti rompo i denti. Ti uccido! Se ne deve andare altrimenti gli sparo!‘, inizia a gridare verso l’inviato, prima di scagliarsi contro di lui con calci e uno schiaffo in pieno volto.