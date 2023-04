Striscia La Notizia, ancora un tapiro per Cassano dopo la lite con Mourinho: "È un coniglio"

Il botta e risposta tra Antonio Cassano e l’allenatore Mourinho non conosce tregua. Il Fantantonio nazionale ha ricevuto l’ennesimo tapiro d’oro da parte del Tg satirico di Canale 5, Striscia La Notizia. L’ex calciatore, a seguito del riconoscimento più temuto, ha colto l’occasione per rincarare la dose: “Mourinho soffre il fatto che io sia l’unico in Italia a dirgli la verità”, ha dichiarato senza troppi giri di parole.

Striscia La Notizia, ennesimo tapiro per Antonio Cassano dopo la lite con Mourinho

Tutto ha avuto inizio durante la consueta diretta Twitch sulla Bobo Tv. In questa occasione Cassano ha detto la sua sui due allenatori di Lazio e Roma. Su Sarri ha espresso tuttavia parole di elogio, cosa che non è accaduta con Mourinho, tanto da dichiarare: “Che alleni il Real o la Sanmartinese per me è la stessa cosa ormai. Potrebbe impegnarsi in attività differenti rispetto al calcio, tipo gestire un ristorante”.

Non è passato molto prima che arrivasse a stretto giro la replica dello stesso Mourinho. Nella conferenza stampa del post-partita Torino-Roma, lo Special One con parole molto dure aveva puntualizzato: “Siamo stati nelle stesse squadre in momenti diversi: quello che ho vinto io lo sapete, mentre lui a Madrid è ricordato per la giacca che indossava il giorno che è arrivato. Alla Roma Cassano ha conquistato una Supercoppa ma senza giocarla, perché in campo c’erano quelli bravi. E all’Inter non ha alzato nemmeno la Coppa di Lombardia”.

Cassano su Mourinho: “I trofei può metterseli nel c…”

Cassano ha ulteriormente risposto: “Mourinho soffre il fatto che io sia l’unico in Italia a dirgli la verità. Ha vinto in carriera perché ha sempre avuto fortuna, ma come allenatore è scarso. I suoi trofei? Può metterseli nel c**o…”.

Infine ha aggiunto: “Stia attento lui che non lo mandino via per l’ennesima volta come è già successo al Real Madrid, al Chelsea, al Tottenham e allo United. Che le sue squadre facciano schifo è un dato di fatto”.