Striscia la Notizia, perché Enzo Iacchetti conduce ancora da casa?

Da settimane, ormai, Enzo Iacchetti conduce Striscia la Notizia da casa.

In studio è presente solo Ezio Greggio, ma i due riescono comunque ad essere in perfetta sintonia. La domanda, però, sorge spontanea: cosa costringe Enzino ad essere ancora in smartworking?

Striscia la Notizia: Enzo Iacchetti conduce da casa

Dallo scorso 12 dicembre, Enzo Iacchetti conduce Striscia la Notizia da casa. La sua assenza dal Tg saritico di Canale 5 ha fatto subito discutere, soprattutto nei primi giorni, quando accanto ad Ezio Greggio è apparso Enrico Beruschi.

La motivazione è stata svelata subito: Enzino si era beccato una brutta influenza. Dopo qualche giorno, Iacchetti è tornato a Striscia in collegamento da casa. A distanza di parecchie settimane, però, il conduttore è ancora in smart working: qual è il motivo?

Perché Enzo Iacchetti conduce ancora da casa?

Anche se Enzo ha avuto una brutta influenza, la sua assenza è davvero troppo lunga, per cui è normale che i fan siano preoccupati. A svelare il mistero è stato Fanpage, che ha indagato fino ad arrivare alla verità.

Iacchetti non è più malato, ma le puntate di Striscia la Notizia che stanno andando in onda sono registrate. Pertanto, i seguaci di Enzino possono tirare un sospiro di sollievo: il conduttore sta benissimo e presto tornerà in onda.

Striscia la Notizia: quando torna Enzo Iacchetti?

Stando a quanto si legge su Fanpage, Enzo tornerà a Striscia la Notizia accanto a Greggio a partire da lunedì 9 gennaio 2023. In questa data, tra l’altro, torneranno a regime tutte le trasmissioni Mediaset e Rai che sono andate in ferie per le vacanze natalizie.