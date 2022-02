Striscia la Notizia, tapiro d’oro a Sofia Goggia: la replica della sciatrice

Striscia la Notizia ha consegnato il tapiro d'oro a Sofia Goggia: la campionessa di sci risponde alle accuse della madre di Federica Brignone

Striscia la Notizia, la consegna del tapiro a Sofia Goggia

La campionessa di sci Sofia Goggia, reduce da una gloriosa campagna olimpica cinese in cui ha conquistato una splendida medaglia d’argento nella discesa, nonostante avesse riportato un infortunio al ginocchio che sembrava averla messo fuori gioco, è stata raggiunta in areoporto dall’inviato di Striscia, Valerio Staffelli. Il noto programma ha voluto consegnare il tapiro d’oro alla Goggia per le accuse che le sono state mosse da Ninna Quario, ex sciatrice e mamma di Federica Brignone.

Le parole di Ninna Quario su Sofia Goggia

“Sofia è molto egocentrica, si piace molto al centro dell’attenzione, gode di questo e lo cerca da morire. Ha detto di essere amica di Federica, ma lei e mia figlia non sono mai state amiche“ – aveva detto la Quario. Parole che avevano fatto molto scalpore nel mondo dello sci italiano e a cui Sofia Goggia ha replicato per la prima volta proprio davanti alle telecamere di Striscia la Notizia: “Federica è una cara compagna di sci, con il cronometro ci stimoliamo a vicenda.

Anzi, devo ringraziarla, perché senza quello che mi ha dato a livello sportivo non sarei la sciatrice che sono oggi.” Infine anche una replica piccata nei confronti di Ninna Quario: “Si parla sempre di me e dice che sono egocentrica: il Tapiro dovremmo darlo a lei.“