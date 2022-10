Stufetta portatile a basso consumo: funzioni e quale scegliere per l’inverno

Con la stufetta portatile si ha la possibilità di avere il giusto tepore in casa e ridurre i costi dell'elettricità alle stelle.

In questo periodo, le famiglie italiane sono seriamente preoccupate riguardo ai rincari del gas e dell’aumento delle bollette. In questo periodo, in cui bisogna affrontare le fredde giornate che arrivano, bisogna prepararsi e la soluzione migliore è l’acquisto di una stufetta portatile dai bassi consumi. Vediamo quale comprare per ridurre i costi.

Stufetta portatile a basso consumo

Un dispositivo del genere è molto utile da usare, man mano che le temperature si abbassano e il clima diventa più rigido. Una stufetta portatile è il giusto alleato nei giorni freddi. Non è mai facile scegliere un modello di questo tipo, considerando anche le varie tipologie che si trovano in commercio e permettono di riscaldare l’ambiente domestico.

Un modello di stufa del genere riesce a riscaldare la casa e gli ambienti, garantendo stanze più accoglienti e calorose proprio grazie al processo d’irraggiamento o di convenzione che sfrutta. Tra le diverse tipologie, il modello a parete che trasmette il calore davanti a sé e non a 360°. Una stufetta del genere si può regolare grazie ad alcune funzioni.

Infatti, in questa tipologia vi è la possibilità di regolare il termostato scegliendo e impostando una temperatura che sia adatta per la casa. Vi sono anche stufe a radiatore o ad olio che sono in grado di scaldare tutta la stanza in poco tempo. Un modello di questo tipo è adatto perché non si va incontro a bruciature e dona tepore alla casa.

Ci sono poi modelli di stufetta portatile alogena o a infrarossi che trasmettono il calore in maniera rapida senza eccedere con i costi e aiutando a tenerli sotto controllo. Per un ambiente molto piccolo oppure per preparare il bagno per una doccia è sicuramente la scelta ideale da valutare e prendere in considerazione in caso di acquisto.

Stufetta portatile a basso consumo: benefici

La scelta di una stufetta portatile a basso consumo dipende molto dalle esigenze di ciascuno, ma un modello del genere apporta una serie di benefici notevoli e considerevoli. In momenti di crisi economica e del gas, come quelli che si stanno attraversando, avere un prodotto del genere in casa è molto utile.

Innanzitutto, essendo a basso consumo, permette di risparmiare in modo da non gravare troppo sui costi della bolletta, in primis, ma anche sulle altre spese familiari che inevitabilmente si hanno. Scegliere una tipologia di stufa del genere, nel lungo periodo, può rivelarsi sicuramente la soluzione migliore in tempi di ristrettezze economiche.

Si tratta di un apparecchio molto piccolo, dalle dimensioni contenute, che non ingombra. Inoltre, non ha fili, per cui non si corre il rischio di inciampare o cadere di volta in volta. Funge da supporto al riscaldamento principale andando ad aumentare la temperatura e fornendo maggiore calore all’ambiente della casa.

Basta semplicemente collegarla alla presa elettrica affinché cominci a funzionare. Inoltre, dal momento che si tratta di una stufetta portatile, è possibile trasportarla e spostarla da una stanza all’altra della casa senza troppe difficoltà o problemi. È provvista di una serie di funzioni come il termostato per regolare la temperatura o il timer per lo spegnimento automatico.

Stufetta portatile a basso consumo: la migliore

Tra le diverse tipologie di stufetta portatile a basso consumo disponibile in commercio, la migliore, secondo i consumatori, per riscaldare la casa, in questo momento, è Handy Heater. Considerata un vero e proprio calorifero che riduce i costi in bolletta aiutando a risparmiare. Si chiama in questo modo perché molto piccola e pronta perfetta stare in una mano.

Si caratterizza per un design portatile in modo da portarla ovunque ed è sprovvista dei fili, quindi non costituisce ingombro. Permette, semplicemente collegandola alla presa elettrica, di scaldare qualsiasi ambiente: bagno, camera, sala, ufficio, ma anche roulotte e camper, oltre al garage. Emana calore in ogni angolo della stanza in modo immediato.

Dotata di display per regolare il termostato e la temperatura da un minimo di 15° a un massimo di 32. Si può regolare dal momento che dispone di due velocità. Inoltre, Handy Heater è la migliore in commercio, anche perché a differenza di altre stufe, permette di consumare soltanto 400 watt, con notevole risparmio sui costi.

Grazie alle sue proprietà riscaldanti a basso consumo, è definita la migliore stufetta portatile del momento. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Si compone di elementi termoriscaldanti in ceramica ed è in grado di riscaldare ambienti che abbiano una superficie fino a 23 metri quadrati. Un modello salva spazio, testato e sicuro, oltre a essere silenzioso con rivestimento in plastica antiscottatura.

Per avere a casa questa stufetta portatile, non bisogna ordinarla nei negozi fisici o siti di Internet, ma l’utente interessato digita il sito ufficiale del prodotto, compila il modulo con i propri dati personali attivando l’offerta di Handy Heater al costo di 59€ per un solo dispositivo, ma è possibile scegliere anche tra altre opzioni a seconda dei propri bisogni. Il pagamento avviene con Paypal, la carta di credito o in contrassegno, quindi contanti al corriere in modo semplice e sicuro.