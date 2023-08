Erano i primi giorni di luglio quando, al Parco Verde di Caivano (Napoli) due ragazzine di 13 anni sono state stuprate da un gruppo di coetanei. I parenti delle vittime hanno esposto denuncia presso i carabinieri circa un mese dopo i terribili fatti e gli agenti hanno immediatamente avviato le indagini. Il caso ha fatto molto scalpore in Italia e anche la premier Giorgia Meloni ne ha parlato, facendo riferimento ai fatti di Caivano durante l’ultimo Consiglio dei ministri.

Giorgia Meloni sullo stupro di Caivano: “Presto sarò lì”

Nella giornata di ieri è andato in scena il primo Consiglio dei ministri dopo la pausa estiva 2023. La premier Giorgia Meloni ha toccato diversi punti, uno de quali riguarda un terribile caso di cronaca avvenuto nelle vicinanze di Napoli: lo stupro di Caivano. Il presidente del consiglio ha raccontato di aver deciso di accettare l’invito che le era stato recapitato da don Maurizio Patriciello e ha spiegato che ben presto si recherà a Caivano. L’idea della premier, inoltre, è quella di bonificare il parco, benché: “La criminalità non conosce zone franche“.

La visita di Meloni e la risposta di don Maurizio Patricello

“La mia non sarà una semplice visita: offriremo sicurezza alla popolazione“ – continua ancora Meloni, che poi scende nello specifico – “Il centro sportivo deve essere ripristinato e reso funzionante il prima possibile.” Non si è fatta attendere nemmeno la risposta di Don Maurizio Patricello: “Ringrazio la presidente del Consiglio che ha accolto il mio invito. Ha mostrato sensibilità. Da credente ringrazio il Signore che ci dà la forza di andare avanti e di non arrenderci.”