Palermo: indagine su un presunto stupro sul traghetto

Il traghetto Cagliari-Palermo è un mezzo comodo, che collega le due isole e che è diventato una realtà quasi giornaliera per un sacco di persone, anche di notte. Per una donna, invece, è diventato un incubo proprio nel viaggio in notturna di sabato 11 marzo.

Stupro sul traghetto, i dettagli

Nella tratta di sabato notte dalla Sardegna alla Sicilia, una passeggera di 30 anni ha denunciato di aver subito uno stupro da parte di un membro dell’equipaggio della nave del Gruppo Grimaldi Europa Palace. La nave, come è di uso in queste tristi circostanze, è rimasta ferma a destinazione per qualche ora per permettere l’avanzamento delle indagini da parte della polizia e della scientifica di Palermo, coordinate dalla Procura, che sono state allertate dal capitano stesso del traghetto a seguito delle testimonianze della donna.

Stupro sul traghetto, la nave riparte

La vicenda rimane nel dubbio. Secondo gli inquirenti sulla donna non ci sarebbero tracce di violenza, ma la vittima è stata trovata sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Il traghetto è ripartito. Una nota rilasciata dalla compagnia si legge: “Tutto l’equipaggio si è messo a disposizione delle autorità competenti. L’azienda esprime solidarietà alla passeggera e resta a piena disposizione delle autorità giudiziarie e di polizia per fare luce sull’accaduto”.