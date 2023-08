Nessuna grave patologia: è quanto rivelano i primi risultati emersi a seguito dell’autopsia condotta sui resti di Luca Ruffino dopo il suicidio dell’uomo. L’esame è stato disposto dalla Procura.

Suicidio Luca Ruffino, l’autopsia esclude l’ipotesi della grave patologia

Stando a quanto emerso a seguito dell’autopsia condotta sulla salma di Luca Giuseppe Reale Ruffino, il presidente della Visibilia Editore non soffriva di nessuna grave patologia. L’esame autoptico è stato condotto nella mattinata di giovedì 10 agosto.

In merito alla morte dell’imprenditore lecchese, che si è tolto la vita nella serata di sabato 5 agosto nel suo appartamento milanese in via Spadolini, si era in un primo momento ipotizzato che l’estremo gesto fosse stato compiuto dopo la scoperta di una terribile malattia. La supposizione, già smentita dalle forze dell’ordine, è stata definitivamente esclusa con l’autopsia. I figli della vittima, Mattia e Mirko, hanno deciso di non nominare nessun esperto che presenziasse alla procedura, riponendo piena fiducia nell’operato della magistratura.

Le indagini per istigazione al suicidio

A seguito della diffusione dell’indiscrezione sulla presunta grave patologia, fonti giudiziarie avevano subito riferito che non erano emersi segni compatibili con la teoria dai primi rilievi condotti sui resti di Ruffino. L’autopsia, tuttavia, è stata disposta dalla Procura proprio per scartare in modo certo una simile possibilità.

Resta, quindi, ancora avvolta nel mistero il movente che ha spinto l’imprenditore a togliersi la vita. I pm Giuseppina Gravina e Daniele Bartolucci, quindi, continuano a indagare. Al momento, le autorità si stanno concentrando sull’ipotesi di reato di istigazione al suicidio.