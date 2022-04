Sul gas il governo sta valutando l’attivazione dello stato di allarme

Sul gas governo, ministero dello Sviluppo Economico e della Transizione Ecologica stanno valutando l’attivazione dello stato di allarme, cioè di "allerta 2"

Sul gas e sulla vigilanza energetica il governo Draghi sta valutando l’attivazione dello stato di allarme, con Palazzo Chigi che starebbe studiando le opzioni operative per passare a “warning” dopo le dichiarazioni di Vladimir Putin sulle forniture agli “stati ostili”.

L’idea sarebbe dunque quella di andare un upgrade rispetto allo stato di preallarme che era già stato dichiarato lo scorso 26 febbraio. Si potrebbe passare allo stato di allerta 2 e negli uffici del ministero dello Sviluppo Economico di quello della Transizione Ecologica i tecnici sono al lavoro.

Gas ed attivazione dello stato di allarme

Per cosa? Per verificare l’applicabilità e gli step temporali previsti dal “Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale”.

Si tratterebbe di passare dall’attuale preallarme, cioè early warning, ad allarme, vale a dire warning. Quest’ultimo è il livello che precede l’allarme di tipo 1, quello dell’emergenza. A giustificare la scelta del governo di considerare l’allerta 2 le decisioni repentine di Vladimir Putin in ordine al pagamento in rubli delle forniture e la possibilità che i governi europei decidano di fare fronte comune contro il “diktat energetico” di Mosca. Lo stato di allerta 3 non ha comportato effetti su cittadini ed imprese, mentre quello successivo riguarda gli operatori di sistema.

Cosa comporta lo stato di “allerta 2”

Loro avrebbero l’obbligo della “massima ottemperanza circa la correttezza delle previsioni di immissione e prelievo di gas da parte del mercato in modo da permettere la valutazione migliore sull’evoluzione dello stato di preallarme”. Ma quando scatta l’allerta 2, cioè lo stato di allarme? Quando gli approvvigionamenti di gas vengono interrotti o ridotti in maniera volumetricamente tale da incidere sulla condotta energetica del sistema-paese.

In quel caso il ministero dello Sviluppo Economico è autorizzato ex lege a chiedere a Snam di ridurre le forniture di gas destinate agli operatori di energia.