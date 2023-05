Sum 41, arriva il comunicato congiunto che annuncia lo scioglimento della band: “Grazie per questi 27 anni”

A distanza di 27 anni dal loro debutto, i Sum 41 hanno diffuso un comunicato congiunto con il quale hanno rivelato lo scioglimento della band. Il gruppo ha postato un lungo messaggio sui suoi canali social.

Sum 41, arriva il comunicato congiunto che annuncia lo scioglimento della band

È giunta a capolinea l’avventura dei Sum 41. La band canadese, nella giornata di lunedì 8 maggio, ha condiviso sui suoi profili social ufficiali un comunicato con il quale ha annunciato di essersi sciolta.

“Essere nei Sum 41 dal 1996 ci ha regalato alcuni dei momenti migliori della nostra vita”, si legge nel post. “Saremo per sempre grati ai nostri fan vecchi e nuovi, che ci hanno supportato in ogni modo. È difficile esprimere l’amore e il rispetto che abbiamo per tutti voi e vorremmo che ciò che stiamo per dirvi lo sappiate prima da noi”.

“Grazie per questi 27 anni”

“I Sum 41 si scioglieranno”. Così continua il comunicato ufficiale concordato dalla band canadese, nata a Ajax, Ontario, nel 1996. “Termineremo tutte le date del nostro tour di quest’anno e non vediamo l’ora di pubblicare il nostro ultimo album Heaven :x: Hell, insieme a un ultimo tour mondiale da headliner per festeggiare. I dettagli saranno annunciati non appena li avremo”.

Le ultime parole del gruppo, infine, sono state rivolte ai fan. “Al momento, non vediamo l’ora di incontrare tutti voi ‘skumfuks’ on the road e siamo felici per ciò che il futuro porterà per ognuno di noi. Grazie per questi ultimi 27 anni di Sum 41”, hanno scritto.