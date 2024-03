Sunny Side Festival: la prima edizione a Malta

La prima edizione del Sunny Side Festival arriva a Malta, dal 17 maggio al 19 maggio 2024. Questo straordinario evento musicale mostrerà i migliori artisti della musica elettronica contemporanea: un'occasione per i partecipanti del festival per visitare Malta e godere della splendida bellezza natur...

La prima edizione del Sunny Side Festival arriva a Malta, dal 17 maggio al 19 maggio 2024. Questo straordinario evento musicale mostrerà i migliori artisti della musica elettronica contemporanea: un’occasione per i partecipanti del festival per visitare Malta e godere della splendida bellezza naturale dell’isola. Sunny Side ha rivelato la programmazione day by day per i dj set e i live in programma, che prevede artisti come Sonja Moonear, Raresh, Magda, Ryan Elliott, Tijana T, Satoshi Tomiie Live, Cabanne, Edward, tINI, Dyed Soundorom, Tomas Station, Dana Ruh e tanti altri. Oltre alla lineup impressionante, il Sunny Side Festival darà il benvenuto ad alcuni dei promotori, etichette e comunità più importanti della scena mondiale, in qualità di stage partner al festival. Il programma si svolgerà su tre palchi: Treehaus e Tropicana presso la main location all’aperto, Uno Malta, sulla vivace spiaggia Tortuga e anche nei pomeridiani boat party.

La programmazione day by day

Venerdì 17 maggio, l’etichetta olandese SlapFunk Records, unita al suggestivo concept di tINI and the Gang di tINI, prenderà il controllo dello stage Treehaus, mentre il promoter maltese Unfocused sarà sul palco Tropicana. Sabato 18 maggio, il club Why?Not di Zanzibar, in collaborazione con il mitico After Caposile, darà il via alla festa sulla spiaggia diurna a Tortuga. Nella stessa notte, i francesi di Yoyaku diffonderanno i loro groove ipnotici sul palco Treehaus; la domenica 19 maggio, il palco Tropicana sarà invece animato dai maestri della micro house di Londra di Half Baked, accompagnati dalla piattaforma Trommel. Nella stessa notte, i principali promotori di Malta, Sunny Side Up, insieme all’etichetta Dungeon Meat, chiuderanno la programmazione del festival al Treehaus.

Malta: la destinazione ideale per un festival primaverile

Il Sunny Side Festival si tiene sull’incantevole isola mediterranea di Malta, celebre per le sue coste mozzafiato, le acque cristalline, l’architettura ricca di storia e l’accoglienza calorosa. I templi e le città antiche costruite dai Cavalieri di San Giovanni, insieme alla cultura vibrante, alla gastronomia deliziosa e alla genuina cordialità dei locali, renderanno questa vacanza musicale un’esperienza indimenticabile.L’organizzazione del SUNNY SIDE FESTIVAL è affidata ai rinomati promotori di eventi di Malta, Sunny Side Up. Dal 2017, questo team ha dato vita a vari eventi iconici, tra cui le rinomate feste del “sunday morning”. Gli eventi firmati Sunny Side hanno visto la partecipazione di numerosi artisti internazionali del calibro di Ben Sims, MAKAM, Chris Simmonds, Brawther, Jorge Caiado, Charlotte, Lamache, Janeret, Samuel Deep, Dou Dou MD, e molti altri ancora.