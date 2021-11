Il governo potrebbe accogliere la richiesta delle regioni riguardante il super green pass per guariti e vaccinati: di cosa si tratta?

Dopo l’accelerazione sulla terza dose, che il commissario Figliuolo ha autorizzato per tutti gli over 40 a partire da lunedì 22 novembre, il governo potrebbe aprire alla richiesta delle regioni di istituire un super green pass per vaccinati e guariti.

Super green pass per vaccinati e guariti

Si tratta di un certificato che consentirebbe loro di continuare ad andare liberamente al ristorante, allo stadio, al cinema e al teatro anche se la regione in cui risiedono dovesse diventare arancione o rossa. Gli amministratori chiedono invece che chi possieda il certificato a seguito di un tampone sia sottoposto alle restrizioni previste per le due zone.

Super green pass per vaccinati e guariti: cosa pensa il governo

Una richiesta che ha trovato più sponde nella maggioranza, dove il segretario del Partito Democratico Enrico Letta si è espresso a favore così come il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta. “L’idea di applicare restrizioni solamente ai non vaccinati in caso di cambiamenti di colore mi sembra di buon senso: mi impegnerò ad affermarla in Consiglio dei Ministri“, ha affermato.

Dello stesso parere anche il titolare della Cultura Franceschini, che ritiene giusto differenziare i green pass tra vaccinati e non alla luce dell’andamento dei contagi.