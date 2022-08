Supercoppa Europea, 62 anni dopo torna Real Madrid – Eintracht Francoforte

Questa sera alle ore 21 nello stadio di Helsinki andrà in scena il primo atto della stagione europea 2022/23: la Supercoppa tra Real ed Eintracht

Il calcio internazionale sta per tornare: questa sera alle ore 21 andrà in scena l’attesissimo match fra i vincitori della scorsa edizione della Champions League, il Real Madrid, e i vincitori dell’Europa League, l’Eintracht Francoforte. Le due compagini si sfideranno con in palio il primo trofeo internazionale della stagione 2022-23, la Supercoppa Europea.

Supercoppa Europea, oggi si gioca: in campo Real Madrid ed Eintracht Francoforte

Il match che si giocherà questa sera all’Olympic Stadium di Helsinki (impianto da quasi 40 mila posti), valido per la Supercoppa Europea, non è una prima assoluta tra questi due club a questo livello della competizione. Se il Real Madrid di Ancelotti dovesse trionfare anche questa sera, Carlo sarebbe il primo allenatore della storia a vincere la Supercoppa Europea per quattro volte.

Un nuovo record sembra essere vicino.

Il precedente storico: cosa accadde 62 anni fa

Ben 62 anni fa, nel 1960, Real ed Eintracht si sfidarono per la prima volta. Quella volta, a vincere fu la leggendaria squadra spagnola che si impose con il punteggio di 7 a 3. Ad oggi il calcio è certamente cambiato ed è difficile immaginarsi che il risultato possa essere simile, ma l’esito, come suggeriscono anche i pronostici di vari siti di scommesse, sembra ancora una volta indirizzarsi verso Madrid.