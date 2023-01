Sventa un attentato sul bus a Venezia, l'autista: "Così ho messo tutti in salvo"

Sventa un attentato sul bus a Venezia, l'autista: "Così ho messo tutti in sa...

Su una linea da Mestre a Venezia lui sventa un attentato sul bus, l’autista: “Così ho messo tutti in salvo”.

Giuseppe Mazzone è l’eroe che con una frase in codice ha allertato azienda e polizia. Ma cosa stava accadendo? Che un cittadino asiatico in evidente stato di alterazione era salito sul mezzo armato di coltello e con intenzioni ed equilibrio mentale poco rassicuranti.

Giuseppe lo ha notato ed ha comunque avviato la circolare verso l’ospedale. Poi, dopo qualche chilometro e con freddezza il conducente 34enne di origini pugliesi, entrato da poco nella squadra Actv, ha accostato a via Torino.

Perché? Perché poco prima aveva usato una frase in codice per allertare azienda e polizia, scongiurando la violenza dell’uomo a bordo. L’uomo ha messo in pratica quello che aveva appreso durante il corso di preparazione prima di prendere servizio ed ha pronunciato la frase: “Zia sono qui, l’autobus ha dei problemi”.

Al telefono quello è un codice di allarme che ha fatto arrivare a razzo sul posto e sventare la minaccia tre volanti della polizia.

Ha detto il conducente: “Paura ne ho avuta, quando mi sono reso conto che era al mio fianco e bastava poco per rompere la paratia di vetro e aggredirmi mentre guidavo, ma non potevo permettere che andasse via nell’indifferenza“.