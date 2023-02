Sventato tentativo di suicidio sulla Circumflegrea: circolazione in tilt su tutta la linea

Sventato tentativo di suicidio sulla Circumflegrea: circolazione in tilt su t...

Un caso di tentato suicidio sui binari della Circumflegrea ha causato disagi e ritardi per diverse ore: il comunicato dell'Ente Autonomo Volturno

La tratta tra Quarto e Soccavo è stata interrotta nella mattinata di oggi, martedì 21 febbraio, per un caso di tentato suicidio sui binari della Circumflegrea, fortunatamente sventato grazie anche all’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco.

Tentato suicidio sulla Circumflegrea: intervengono vigili del fuoco e carabinieri

Una persona è stata salvata questa mattina mentre stava cercando di gettarsi sotto un treno in corsa sulla Circumflegrea. Erano circa le 9 della mattina, quando questa persona ha tentato il suicidio. La tratta tra Quarto e Soccavo è stata momentaneamente interrotta, mentre gli uomini delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona.

Il comunicato stampa dell’Ente Autonomo Volturno

Dopo diverse ore di disagi, attorno alle ore 13 la circolazione è tornata ad essere regolare. L’Ente Autonomo Volturno ha dato spiegazione di quanto successo pubblicando un comunicato stampa ufficiale: