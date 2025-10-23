Tajani Chiede di Rivalutare i Tagli alla Metro C di Roma: Un Appello per il Futuro della Mobilità Capitale

In un momento cruciale per le infrastrutture italiane, il vicepremier Antonio Tajani ha lanciato un appello a riconsiderare i recenti tagli ai finanziamenti destinati alle metropolitane, in particolare alla metro C di Roma. Durante un evento tenutosi a Napoli, Tajani ha sottolineato l’importanza di queste opere per il benessere della comunità e lo sviluppo urbano.

Dettagli sui tagli previsti

La manovra finanziaria presentata al Senato prevede un definanziamento significativo, con un taglio di 50 milioni di euro per la metro C di Roma, 15 milioni per la metro M4 di Milano e ulteriori 15 milioni per il progetto di collegamento tra Afragola e la metropolitana di Napoli. Questi tagli, come evidenziato dalle tabelle allegate al documento, potrebbero avere conseguenze gravi sui progetti già in corso.

Richiesta di intervento

Tajani, parlando all’evento ‘Pensare il futuro: dall’Italia al Mediterraneo’, ha esortato il ministro Matteo Salvini a collaborare con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti per rivedere questi tagli. “Le infrastrutture non sono semplicemente spese, ma investimenti per il futuro delle città e dei cittadini,” ha affermato il vicepremier, evidenziando la necessità di una rete di trasporti adeguata per una capitale come Roma.

Le reazioni politiche

Le dichiarazioni di Tajani hanno suscitato reazioni anche da esponenti di altri partiti. Linda Meleo, capogruppo del M5S in Assemblea Capitolina, ha definito il taglio come un “grave errore” che rischia di compromettere un progetto di espansione già avviato. “Questa decisione potrebbe paralizzare i cantieri in corso e mettere a repentaglio il futuro della mobilità a Roma,” ha dichiarato.

Il valore della metro C

Il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, ha ribadito l’importanza strategica della metro C, che collegherà diverse aree della capitale, inclusi i grandi impianti sportivi. “Roma è una capitale sotto molti aspetti, e i suoi cittadini meritano un sistema di trasporto all’altezza,” ha sottolineato, promettendo battaglia in Aula per il rifinanziamento del progetto.

Prospettive future

Le discussioni riguardanti il finanziamento delle infrastrutture non solo evidenziano una questione di investimento, ma anche un problema di visione per il futuro delle città italiane. Con i tagli proposti, il rischio è di compromettere la mobilità urbana e l’efficienza dei trasporti, aspetti cruciali per affrontare le sfide contemporanee come il traffico e l’inquinamento.

Il richiamo di Tajani serve da monito non solo per i decisori politici, ma anche per i cittadini, invitandoli a riflettere sull’importanza di una mobilità sostenibile e di infrastrutture moderne, per garantire un futuro migliore a Roma e alle sue generazioni future.