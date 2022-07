Tale e Quale Show 2022, Conti snobba le Selassié: preferisce Valeria Marini

Tale e Quale Show 2022, Conti snobba le sorelle Selassié e promuove Valeria Marini.

Tale e Quale Show 2022 sta scaldando i motori e Carlo Conti è al lavoro per preparare un cast scoppiettante. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, il conduttore ha fatto fuori le sorelle Selassié e ha lasciato in ‘gioco’ Valeria Marini.

Tale e Quale Show 2022: le sorelle Selassié fatte fuori

Da settimane, ormai, si dava quasi certa la presenza delle sorelle Selassié a Tale e Quale Show 2022. Lulù, Clarissa e Jessica non hanno mai nascosto le loro ambizioni in campo musicale e il programma di Carlo Conti sembrava perfetto per loro. Eppure, sembra che il conduttore abbia preferito non arruolarle. Stando a quanto sostiene TvBlog, le Selassié hanno inviato qualche file audio al format di Rai1, ma le loro voci non hanno convinto gli autori.

Tale e Quale Show: fuori le Selassié, dentro la Marini

Mentre le Selassié sono state fatte fuori da Tale e Quale Show 2022, Valeria Marini sarebbe riuscita ad entrare a far parte del cast. La showgirl, oltre all’esperienza nel mondo dello spettacolo, potrebbe dare vita a siparietti parecchio divertenti. Sarebbe questo il motivo per cui Carlo Conti l’avrebbe preferita a Lulù, Clarissa e Jessica. Immaginate come potrebbe reagire Valeria alle critiche della giuria? Di certo, le gag della Marini diventeranno virali.

Tale e Quale Show 2022: data d’inizio

Anche se ancora non abbiamo l’ufficialità, Tale e Quale Show 2022 dovrebbe aprire i battenti venerdì 30 settembre. Le puntate totali dovrebbero essere otto e il cast dovrebbe quasi essere completo. Oltre alle Selassié e alla Marini, sarebbero stati provinati tanti altri Vip del GF, come: Davide Silvestri, Alex Belli, Katia Ricciarelli e Guenda Goria.