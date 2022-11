Tale e Quale Show, Malgioglio a Pierpaolo Pretelli: "I palpiti del cuore sono aumentati"

Nel corso della puntata di Tale e Quale Show – Il torneo, in onda venerdì 18 novembre 2022 su Rai 1, Pierpaolo Pretelli ha imitato Achille Lauro, con il brano Domenica.

Per l’occasione ha stupito tutti quanti con un gesto inaspettato che ha coinvolto anche Malgioglio. Ecco cosa è successo.

Tale e Quale Show, Pierpaolo Pretelli imita Achille Lauro

Venerdì 18 novembre 2022 è andato in onda su Rai Uno il programma Tale e Quale Show – Il Torneo. Una puntata particolarmente attesa e intensa, in grado di regalare diverse emozioni. Per l’occasione Pierpaolo Pretelli ha imitato Achille Lauro con il brano Domenica. Prima di salire sul palco ha affermato: “Non vedo l’ora di esibirmi perché ho un conto in sospeso con i giudici”.

Tale e Quale Show, Pierpaolo Pretelli e Cristiano Malgioglio

Proprio nel corso della sua esibizione Pierpaolo Pretelli ha stupito tutti quanti con un gesto inaspettato. Si è infatti avvicinato, in modo scherzoso, al giudice Malgioglio, provando a dargli un bacio.

Malgioglio ha quindi commentato: “Sei venuto qui e hai provato a baciarmi in bocca? Per questo i palpiti del cuore sono aumentati.

Hai fatto una bellissima performance“.