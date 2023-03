Tananai si ferma a cantare con un'artista di strada: il video è virale

Dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo 2023, Tananai non si è montato la testa, anzi. Nelle ultime ore è diventato virale un video che ritrae il cantante intonare la sua Tango con un’artista di strada.

Tananai si ferma a cantare con un’artista di strada

Tango di Tananai, anche se ha conquistato solo il quinto posto al Festival di Sanremo 2023, è una delle canzoni più ascoltate della kermesse. L’artista non si è montato la testa e l’ha dimostrato fermandosi a cantare con un giovane talento che si stava esibendo in strada.

Tananai canta con l’artista di strada

Mentre passeggiava per il centro di Roma, Tananai si è avvicinato ad un’artista di strada che stava cantando la su Tango. Ha preso il microfono e si è esibito con lei. Un’emozione unica, non solo per lui ma anche per la giovane ragazza che se l’è visto comparire davanti.

Il ringraziamento di Tananai all’artista di strada

Via social, Tananai ha postato il video che lo ritrae con l’artista di strada e ha scritto:

“Non so che dire se non GRAZIE. Mi hai fatto un regalo immenso”.

Anche se non ha vinto il Festival di Sanremo 2023, Tananai sta ottenendo tantissime soddisfazioni.