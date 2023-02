Tapiro d'oro ad Amadeus dopo la performance di Blanco a Sanremo 2023

Amadeus ha dichiarato che l'episodio non era preparato e che Blanco si è scusato per quello che ha fatto.

La sfuriata di Blanco sul palco di Sanremo ha sollevato qualche dubbio tra il pubblico, con più di qualcuno che ha pensato la scena fosse stata preparata: i fiori sul palco, il video del singolo in cui Blanco prende a calci le rose, i precedenti di oggetti spaccati durante alcuni concerti.

Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro ad Amadeus

Valerio Staffelli, inviato di Striscia la notizia, si è allora precipitato a Sanremo per chiedere direttamente ad Amadeus se sapesse o meno quello che Blanco avrebbe fatto e per consegnare al direttore artistico del festival il Tapiro d’oro, il secondo della carriera del conduttore.

“Quello che è accaduto non era preparato, io non sapevo niente”

“Nella sua esibizione, alla fine, Blanco doveva dare un calcio alle rose: c’era un motivo legato al testo della canzone, che evidentemente presupponeva un gesto di rabbia finale.

E che lui avrebbe spiegato al termine dell’esibizione”, ha raccontato Amadeus.

“Gli è partita la brocca, ma quello che poi è effettivamente accaduto non era affatto preparato, io non sapevo niente. I floricoltori e il pubblico si sono arrabbiati giustamente: lui ha chiesto scusa e si è accorto che non doveva farlo. Non accadrà mai più“, ha aggiunto il conduttore.

“Eppure, a noi qualcosa non torna. Amadeus ha affermato di conoscere molto bene Blanco.

Ma, se lo conosceva così bene, come è possibile che non sapesse che il cantante di Brescia è un noto spaccatutto, come si vede in diversi spezzoni dei suoi concerti? Non immaginava, conoscendolo così bene, che avrebbe potuto scaricare la stessa furia distruttiva anche sul palco dell’Ariston? Insomma, l’ha lasciato agire indisturbato senza premunirsi“, ha ribattuto in una nota Striscia la notizia. Inoltre, secondo il programma di Antonio Ricci, Amadeus sapeva anche che nel suo video Blanco si accanisce sui fiori e li distrugge.