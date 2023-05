Taranto, accusa malore alla guida: morto 74enne

Tragedia a Taranto. Nella mattinata di oggi, martedì 9 maggio, un uomo 74enne è morto dopo aver accusato un malore mentre era alla guida della sua auto. All’arrivo dei soccorsi l’automobilista era già deceduto.

La dinamica del malore

L’episodio è avvenuto in via Japigia, una strada centrale e di avvicinamento al centro di Taranto. Dopo essersi reso conto del malore improvviso mentre era alla guida della sua Ford Escort station wagon, il 74enne ha accostato al marciapiede ed è uscito dall’abitacolo lasciandosi cadere a terra sul marciapiede. Lì è morto. Scattato l’allarme da alcune persone presenti, si sono precipitati sul posto i sanitari del 118: a nulla è servito il loro intervento, al loro arrivo per l’uomo non c’era più niente da fare e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Bloccata la viabilità su via Japigia

Sul posto anche i carabinieri che hanno subito avviato gli accertamenti. I vigili urbani invece si sono occupati di chiudere temporaneamente il tratto di via Japigia interessato dalla vicenda per consentire la rimozione del corpo della vittima e la gestione della sua automobile, rimasta addossata al marciapiede. Non è noto se il corpo della vittima sarà sottoposto o meno ad autopsia.