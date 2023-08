Taranto, chiama il fratello dopo l'incidente, ma si accascia a terra: morta 25enne

L’ennesima giovane vita si è spezzata sulle nostre strade: ci spostiamo in provincia di Taranto dove la 25enne Chiara Mazza è rimasta coinvolta in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo il tratto stradale per San Pietro in Bevegna nella serata di venerdì 4 agosto.

Stando a quanto riporta “Il Corriere della Sera” la giovane si trovava a bordo di una Fiat Panda alla cui guida c’era il padre. A bordo c’era anche la madre. La giovane aveva fatto appena in tempo a scendere dal mezzo e a telefonare il fratello, ma si è poi accasciata a terra: per lei non c’è stato più nulla da fare.

Morta 25enne in un incidente stradale: la vicenda

La giovane stava rientrando a casa con i genitori quando il mezzo sul quale viaggiava con i genitori si sarebbe scontrato con un secondo veicolo alla cui guida c’era un’altra giovane di 22 anni. Ancora da accertare la dinamica dell’incidente nel quale la giovane è deceduta. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, ma ogni sforzo per salvarla è stato purtroppo vano.

L’intervento dei soccorritori

Riguardo all’intervento dei soccorsi ci sarebbero state alcune criticità: gli operatori del 118 erano impegnati su più fronti contemporaneamente. Sul luogo dell’incidente sono arrivate infatti – si legge ancora – le ambulanze provenienti da Avetrana e San Pietro in Bevagna, mentre le più vicine da Manduria e Maruggia stavano operando altrove. Le condizioni dei genitori della 25enne che sono stati trasferiti nel nosocomio di Santissima Annunziata, non sarebbero critiche. È rimasta lievemente ferita la 22enne alla guida del secondo veicolo.