Tathiana Garbin ha un tumore raro: ad ottobre si è già operata, ma non è bastato.

Annuncio inaspettato quello della tennista Tathiana Garbin: deve fermarsi per un po’ perché ha un tumore raro. Si è già operata una volta, ma non è bastata.

Tathiana Garbin ha un tumore raro

Dopo la finale della Billie Jean King Cup a Siviglia, Tathiana Garbin ha annunciato che è costretta a mettere in pausa la sua carriera. Il capitano delle azzurre ha un tumore raro. Raggiunta dall’Ansa, la tennista ha fatto una confessione che nessuno si aspettava. Ha dichiarato:

“Desidero condividere con tutti voi una parte importante del mio percorso di vita”.

L’annuncio di Tathiana Garbin

Tathiana Garbin ha proseguito:

“È con serenità e fiducia che annuncio che a ottobre ho subito un intervento chirurgico per trattare un raro tumore. È mia intenzione condividere questa esperienza personale con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico e gli atleti sull’importanza della ricerca medica e della prevenzione“.

La tennista ha ringraziato i medici, la federazione e le azzurre, sottolineando che “quello di Siviglia era un appuntamento importantissimo per me, a cui non volevo assolutamente mancare nonostante fosse a pochissima distanza dall’operazione“.

Tathiana Garbin: quando tornerà in campo?

A causa del tumore, Tathiana Garbin si è già sottoposta ad un intervento, ma non è bastato. Ha raccontato:

“Dovrò sottopormi a un secondo intervento, come previsto dal piano di trattamento pianificato dai medici. Grazie alla rapida convalescenza che ho sperimentato, sono ottimista riguardo alla mia capacità di tornare in campo. Sono determinata a superare anche questa sfida e a continuare a competere al massimo delle mie capacità”.

Angelo Binaghi, presidente della Fitp, ha sottolineato che la Federazione è con Tathiana e che “tutti insieme vinceremo quest’altra partita“.