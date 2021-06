Taylor Mega saluta Sacky e presenta il nuovo fidanzato Vittorio Scala

Dopo le voci sulla presunta liaison con il rapper Sacky, Taylor Mega ha un nuovo fidanzato: ecco chi è il 38enne Vittorio Scala

Lo avevamo anticipato e così si è rivelato: Taylor Mega ha trovato di nuovo l’amore. Il fortunato si chiama Vittorio Scala e con lui la popolare blogger si era mostrata poche ora fa in atteggiamenti molti intimi e complici sui social network in alcune focose Stories in piscina.

Al momento l’ex naufraga ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione ufficiale in merito. Tuttavia certe immagini valgono più di 1000 parole, cancellando così i rumors sulla presunta liaison con il rapper diciannovenne Sacky, con il quale Taylor era stata paparazzata pochi giorni fa per le vie di Milano.

Vittorio Scala: ecco chi è fidanzato di Taylor Mega

Chi è dunque Vittorio Scala, nuovo fidanzato di Taylor Mega? L’uomo ha 38 anni (contro i 27 della modella) ed è originario di Desenzano sul Garda. Ex pizzaiolo, pare essere un grande appassionato della vita notturna, che lo ha portato a cambiare professione per dedicarsi a club e locali modaioli. Nella vita privata è stato fidanzato con Juliana Nepomuceno, modella brasiliana nota a livello mondiale.

Proprietario di una società di night life, pubbliche relazioni e organizzazione eventi, Vittorio è a capo anche di un’altra azienda che si occupa di patrimoni e investimenti. L’imprenditore vive al momento a Lugano, città dove Taylor si è recata più volte negli ultimi tempi proprio per trascorrere un po’ di tempo con il nuovo compagno.