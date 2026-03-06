Telefonate anonime e controlli nei palazzi di giustizia: cosa è successo

Segnalazioni anonime hanno fatto scattare procedure d'emergenza in più tribunali: evacuazioni, interventi degli artificieri e ispezioni completate o in corso

In diverse città italiane nelle ultime ore sono scattate procedure di emergenza dopo telefonate anonime che segnalavano la presenza di ordigni nei palazzi di giustizia. Le autorità hanno risposto con misure di sicurezza standard: evacuazione parziale o totale delle strutture, intervento dei vigili del fuoco e delle forze di polizia, e ispezione dei locali da parte degli artificieri.

Questi episodi mettono in evidenza la delicatezza delle operazioni di bonifica e l’importanza di procedure consolidate per tutelare il personale giudiziario, gli avvocati e i cittadini. Pur non avendo sempre conferme di ordigni reali, le segnalazioni richiedono attenzioni immediate e l’impiego di risorse specializzate.

Come si svolgono le verifiche nei palazzi di giustizia

Al ricevimento di una segnalazione, siano esse telefoniche o tramite altro canale, le autorità attivano il protocollo di sicurezza: prima fase di evacuazione delle aree individuate, delimitazione del perimetro e controllo degli accessi. Successivamente intervengono i reparti tecnici per le ispezioni, con uso di strumentazioni specifiche per il rilevamento di materiali esplosivi. L’intervento è coordinato dalla Questura o dall’autorità giudiziaria competente, a seconda della situazione, con l’obiettivo di ridurre al minimo i rischi e ripristinare la sicurezza in tempi rapidi.

Ruolo degli artificieri e delle forze dell’ordine

Gli artificieri svolgono le ispezioni finali: esaminano gli oggetti sospetti, effettuano verifiche tecniche e, se necessario, procedono a neutralizzare eventuali ordigni. Il supporto dei vigili del fuoco e delle unità sanitarie è fondamentale per gestire eventuali emergenze collaterali. In molti casi, le operazioni si concludono con esito negativo, ma ogni verifica richiede tempo e personale altamente qualificato per garantire risultati affidabili.

Tre casi emblematici: Milano, Foggia e Genova

A Milano una serie di chiamate anonime ha segnalato la presenza di una bomba al Palazzo di Giustizia. In breve tempo una parte dell’edificio è stata evacuata e intorno al tribunale sono giunti mezzi dei vigili del fuoco e della polizia. Le vie circostanti sono state temporaneamente chiuse al transito e i passanti invitati ad allontanarsi mentre proseguivano le verifiche.

Il caso di Foggia

Nel Tribunale di Foggia la segnalazione ha comportato l’evacuazione preventiva delle aule e di uffici del Palazzo di Giustizia. I carabinieri hanno ispezionato l’intera cittadella giudiziaria, dai sotterranei ai giardini esterni, controllando tutte le aree accessibili. Avvocati, dipendenti e utenti sono stati fatti uscire in attesa degli esiti: le ispezioni hanno dato esito negativo e la situazione è rientrata senza rilevare pericoli.

Interventi segnalati a Genova

A Genova, episodi analoghi hanno portato alla chiusura temporanea di strade e al brillamento controllato di oggetti sospetti da parte degli artificieri. Le notizie locali riportano casi in cui pacchi abbandonati o trolley sospetti sono stati bonificati dopo accertamenti e in alcuni casi si è trattato di falsi allarmi o di materiale non pericoloso. Tuttavia, l’impegno operativo rimane consistente e l’effetto sul traffico e sulla mobilità cittadina può essere importante.

Impatto operativo e comunicazione alla cittadinanza

Queste azioni di controllo provocano inevitabili disagi: udienze rinviate, accessi limitati e rallentamenti per avvocati e utenti. Per ridurre l’impatto, le autorità cercano di comunicare in modo tempestivo e chiaro, informando sul perimetro interessato e sui tempi stimati per il ripristino della normalità. L’uso di strumenti informativi come bollettini ufficiali e avvisi sul posto è cruciale per contenere la preoccupazione pubblica.

Prevenzione e responsabilità

La gestione di un allarme richiede non solo prontezza operativa ma anche una cultura della responsabilità: segnalazioni false o scherzi telefonici possono sottrarre risorse preziose e generare panico. Le istituzioni ribadiscono l’importanza di usare canali ufficiali per comunicare situazioni di pericolo reali e invitano a non diffondere informazioni non verificate che possano ostacolare le operazioni di soccorso.

La ricorrenza di allarmi nei tribunali evidenzia come la risposta coordinata tra forze dell’ordine, vigili del fuoco e personale giudiziario sia un elemento chiave per la sicurezza. Anche quando le verifiche confermano l’assenza di ordigni, l’adozione di protocolli rigidi resta indispensabile per proteggere persone e strutture. In ultima analisi, la prevenzione, la formazione e la comunicazione pubblica sono gli strumenti migliori per affrontare episodi di questo tipo con efficacia.

Resta alta l’attenzione: ogni segnalazione va trattata con serietà, ma il ritorno alla normalità passa attraverso controlli accurati e il rispetto delle procedure di sicurezza.