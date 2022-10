Televisione, Flavio Insinna fa ritorno all’Eredità: “Una cosa che mi riempie di orgoglio”

"È un classico che piace a tutti", a dirlo è Flavio Insinna. Il conduttore tornerà al timone de "L'Eredità" dal prossimo 31 ottobre.

Per una “Reazione a Catena” che ne va, c’è un'”Eredità” che arriva. A partire dal prossimo 31 ottobre Flavio Insinna tornerà al timone del programma, diventato ormai celebre per la sua “Ghigliottina”. Intervistato da ANSA, il conduttore ha affermato: “Questo è un programma da custodire sempre: le persone, è vero, ci vogliono bene, ma, come nello sport, l’aver fatto un buon campionato non vuol dire che poi ti regalino le vittorie”.

Televisione, Flavio Insinna torna a condurre “L’Eredità”

Lanciato ormai 20 anni fa, il 29 luglio del 2002, quest’anno L’Eredità, ha fatto sapere il conduttore, tornerà con alcune novità, senza tuttavia stravolgere nulla. “Siamo pronti a divertirci, però ci rinnoviamo un po’”, ha affermato Flavio Insinna.

“Il momento è difficile”

Ha poi proseguito dedicando una riflessione sulla difficile situazione internazionale: “Mi sono chiesto anche in passato se fosse il caso di andare in onda: poi però le persone mi dicono che è come se ogni sera io andassi a cena a casa loro.

E allora sento che questo mestiere in contesti come questo può essere utile a portare vicinanza alla gente”.

Oltre all’Eredità, Flavio Insinna è stato impegnato nella realizzazione del film “La stoccata vincente”, pellicola diretta da Nicola Campiotti che prossimamente andrà in onda su Rai 1. La storia è incentrata su Paolo Pizzo, schermidore azzurro che nel corso della sua adolescenza ha lottato contro un tumore.