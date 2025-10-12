Un appartamento fatiscente di Valencia ha nascosto per 15 anni un macabro segreto: i resti di un uomo scomparso, finalmente scoperti grazie alla furia della tempesta Alice. La scoperta riapre interrogativi sul destino dell’uomo e sulle circostanze della sua morte, mentre il maltempo continua a imperversare sulla Spagna orientale e sulle Isole Baleari.

Maltempo e allagamenti: la furia della tempesta Alice in Spagna

La costa orientale della Spagna e le Isole Baleari continuano a subire gli effetti devastanti della tempesta Alice. Dopo 11 giorni dalle forti alluvioni che avevano già colpito la zona di Vila, una nuova DANA ha portato piogge torrenziali su Ibiza e Formentera, con accumuli superiori ai 100 mm in sole 24 ore.

Temporali hanno provocato allagamenti estesi in quartieri urbani e zone costiere, costringendo alla chiusura temporanea dell’aeroporto di Ibiza e alla cancellazione di numerosi voli. Le principali strade sono risultate impraticabili e le autorità hanno emesso allerte invitando la popolazione a limitare gli spostamenti.

Molti residenti hanno trascorso la notte in centri di accoglienza temporanei, mentre blackout elettrici e danni alle infrastrutture hanno ulteriormente complicato la gestione dell’emergenza. Secondo AEMET, le intense precipitazioni sono legate all’interazione tra aria fredda in quota e acque ancora calde del Mediterraneo, generando temporali stazionari tipici delle fasi di blocco atmosferico.

Tempesta Alice in Spagna: scomparso da 15 anni, il corpo ritrovato in un appartamento allagato

In un appartamento fatiscente di Valencia, i vigili del fuoco hanno scoperto i resti scheletrici di un uomo scomparso da 15 anni, dopo che l’allagamento causato dalla tempesta ha provocato infiltrazioni nel piano sottostante. A chiamare i soccorsi è stata una vicina, preoccupata per l’acqua che entrava nella sua abitazione. All’arrivo dei pompieri e della polizia, al piano superiore sono state rinvenute ossa sparse tra la camera da letto e il soggiorno, alcune trasportate dai piccioni che avevano nidificato nella proprietà in stato di abbandono.

Il defunto avrebbe vissuto solo dopo la separazione dalla moglie e non avrebbe mantenuto rapporti con i figli. I resti sono stati trasportati all’Istituto di Medicina Legale di Valencia, mentre la polizia nazionale ha avviato un’indagine e un’autopsia è stata programmata per chiarire le circostanze della morte.