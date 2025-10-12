Home > Cronaca esteri > Spagna, la tempesta Alice porta alla luce il corpo di un uomo scomparso 15 an...

Spagna, la tempesta Alice porta alla luce il corpo di un uomo scomparso 15 anni fa

Allagamenti dovuti alla tempesta Alice in Spagna svelano il corpo di un uomo scomparso da 15 anni: shock tra i vicini a Valencia.

Un appartamento fatiscente di Valencia ha nascosto per 15 anni un macabro segreto: i resti di un uomo scomparso, finalmente scoperti grazie alla furia della tempesta Alice. La scoperta riapre interrogativi sul destino dell’uomo e sulle circostanze della sua morte, mentre il maltempo continua a imperversare sulla Spagna orientale e sulle Isole Baleari.

Maltempo e allagamenti: la furia della tempesta Alice in Spagna

La costa orientale della Spagna e le Isole Baleari continuano a subire gli effetti devastanti della tempesta Alice. Dopo 11 giorni dalle forti alluvioni che avevano già colpito la zona di Vila, una nuova DANA ha portato piogge torrenziali su Ibiza e Formentera, con accumuli superiori ai 100 mm in sole 24 ore.

Temporali hanno provocato allagamenti estesi in quartieri urbani e zone costiere, costringendo alla chiusura temporanea dell’aeroporto di Ibiza e alla cancellazione di numerosi voli. Le principali strade sono risultate impraticabili e le autorità hanno emesso allerte invitando la popolazione a limitare gli spostamenti.

Molti residenti hanno trascorso la notte in centri di accoglienza temporanei, mentre blackout elettrici e danni alle infrastrutture hanno ulteriormente complicato la gestione dell’emergenza. Secondo AEMET, le intense precipitazioni sono legate all’interazione tra aria fredda in quota e acque ancora calde del Mediterraneo, generando temporali stazionari tipici delle fasi di blocco atmosferico.

Tempesta Alice in Spagna: scomparso da 15 anni, il corpo ritrovato in un appartamento allagato

In un appartamento fatiscente di Valencia, i vigili del fuoco hanno scoperto i resti scheletrici di un uomo scomparso da 15 anni, dopo che l’allagamento causato dalla tempesta ha provocato infiltrazioni nel piano sottostante. A chiamare i soccorsi è stata una vicina, preoccupata per l’acqua che entrava nella sua abitazione. All’arrivo dei pompieri e della polizia, al piano superiore sono state rinvenute ossa sparse tra la camera da letto e il soggiorno, alcune trasportate dai piccioni che avevano nidificato nella proprietà in stato di abbandono.

Il defunto avrebbe vissuto solo dopo la separazione dalla moglie e non avrebbe mantenuto rapporti con i figli. I resti sono stati trasportati all’Istituto di Medicina Legale di Valencia, mentre la polizia nazionale ha avviato un’indagine e un’autopsia è stata programmata per chiarire le circostanze della morte.