Nubifragi in Lombardia, chiesto lo stato di emergenza. A Milano strage di alberi, anche secolari.

Mentre si va verso lo stato di emergenza in 5 regioni, dopo il violento nubifragio che ha colpito la Lombardia, si inizia una prima stima dei danni che potrebbero superare i 100 milioni di euro

Nubifragi in Lombardia, la situazione critica di Milano

Con il Cdm convocato nella prospettiva di uno stato d’emergenza in 5 regioni, mentre continua incessante il lavoro dei vigili del fuoco, in particolare a Milano dopo il nubifragio che ha provocato una vera e propria strage di alberi, è tempo di fare la conta dei danni.

Solo nel capoluogo lombardo, a meno di 24 ore dagli eventi atmosferici, si contano circa un centinaio di situazioni critiche

“Nelle prossime ore ci concentreremo sulla conta dei danni. Questo per portare avanti le dovute istanze e poter accedere ai fondi regionali e statali che saranno messi a disposizione per questa calamità” ha affermato il Sindaco Sala.

Chiesto lo stato di emergenza

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha già da ieri formalizzato al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ai ministri competenti e al capo dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, la richiesta del riconoscimento dello stato di emergenza di rilievo nazionale per la Lombardia. Secondo una stima, ancora parziale, della Regione, ammontano 41 milioni di euro: i danni provocati dal maltempo in Lombardia nell’ultimo mese:

“Ad oggi – si legge nella richiesta dello stato di emergenza– risulta una prima stima di oltre 41,4 milioni di euro, di cui 24,7 milioni per il comparto pubblico, e 16,7 per il comparto privato, ma mancano ancora le segnalazioni degli eventi degli ultimi giorni e di quelli in corso”.

Le stime di Fontana e Romano La Russa

Non è difficile quindi immaginare che la conta dei danni raggiungerà una somma nettamente maggiore, come del resto ipotizzato dallo stesso Fontana e dall’assessore regionale alla Sicurezza e alla Protezione civile, Romano La Russa, già in matinata, a margine della seduta di Consiglio, avevano fatto sapere che la stima dei danni potrebbe salire “oltre i cento milioni”.