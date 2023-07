La terza puntata di Temptation Island ha tenuto i telespettatori incollati allo schermo dall’inizio alla fine, ma li ha lasciati con l’amaro in bocca. La fidanzata Alessia Ligotti ha baciato il tentatore Lollo e ha chiesto il falò di confronto al fidanzato Federico. Lui, però, ha rifiutato e non si è presentato.

Temptation Island: Ale bacia il tentatore e chiede il falò a Federico

Nel corso della terza puntata di Temptation Island, la fidanzata Alessia Ligotti si è abbandonata tra le braccia del tentatore Lollo. La ragazza, dopo aver trascorso giorni ad ascoltare le mancanze di rispetto del fidanzato Federico, ha ceduto alla passione. Non ha fatto in tempo a metabolizzare il bacio, però, che è stata chiamata nel pinnettu. “Sono stufa di essere la parte debole di questa relazione“, ha esclamato Ale dopo aver visto il filmato.

Federico rifiuta il falò: la motivazione

Nel pinnettu, Ale ha visto il fidanzato Federico avvicinarsi ad una tentatrice. Non è stato questo, però, ad averla spinta a chiedere il falò. Il ragazzo ha candidamente ammesso che non lascia la compagna perché non ha il coraggio e, soprattutto, perché gli piace sapere di poter fare tutto e allo stesso tempo avere una donna che lo venera. Ale, davanti alle sue parole, ha chiesto il falò di confronto. Federico, cuor di leone, ha rifiutato giustificandosi così:

“Filippo io non penso di amarla, ho conosciuto qui una ragazza di cui mi sono invaghito e mi sta facendo provare sensazioni che non provavo da tempo e che non so se ho mai provato. Ho come l’impressione che anche lei stia facendo un percorso e un po’ a malincuore ho deciso di rifiutare il falò”.

La reazione di Ale appoggiata dai fan

Ale, davanti al rifiuto di Federico, ha ammesso:

“E’ l’ennesima delusione, ho chiesto il falò dopo le sue parole, mi ha detto che non mi ama, questa è la dimostrazione che è un egoista e per questo da ora in poi io farò il mio percorso”.

Mentre i fan si sono scagliati contro il fidanzato al suon di “non si fa“, la puntata di Temptation Island si è conclusa lasciando i telespettatori con un grande punto interrogativo: come andrà a finire? Grazie alle anticipazioni, e al fatto che la coppia non compare nei successivi falò, sappiamo che hanno lasciato il programma delle tentazioni prima del tempo. Prima di abbandonare il villaggio, però, Ale ha fatto una richiesta a Filippo: non mostrare più nessuna immagine al suo fidanzato.