"Se le dico di leccare il prato, lo fa": la frase shock a Temptation Island

Una nuova edizione di Temptation Island è appena iniziata e sui social si è già scatenata una vera e e propria bufera a causa di una frase pronunciata da uno dei nuovi volti dello show.

Temptation Island: la frase shock

Filippo Bisciglia è il conduttore di una nuova edizione di Temptation Island, la cui prima puntata è stata mandata in onda proprio in queste ore. Sui social stanno già facendo discutere alcune frasi pronunciate dai concorrenti e in particolare da Federico (della coppia composta da lui e Ale). Riferendosi alla fidanzata infatti, il ragazzo avrebbe detto: “Se le chiedo di leccare il prato, lei lo fa”. La ragazza, sentendo la sua frase, è scoppiata in lacrime, e in tanti sui social hanno preso le sue difese.

La stessa Ale ha dichiarato di aver contattato personalmente Temptation Island in quanto lei, dopo tre anni di relazione, avrebbe avuto il desiderio di costruire qualcosa con il fidanzato che, invece, sarebbe stato di tutt’altro avviso. In tanti si chiedono come finiranno le cose per la coppia e se i due, grazie all’esperienza fatta a Temptation Island, finiranno per lasciarsi. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e ai fan dei social non resta che attendere.