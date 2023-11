Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, si sono lasciati. Soltanto qualche settimana fa, i due erano impegnati nei preparativi del matrimonio.

Temptation Island: Gabriela e Giuseppe si sono lasciati

Storia d’amore al capolinea per Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara. I due ex concorrenti di Temptation Island si sarebbero lasciati ad un passo dal matrimonio. A rendere pubblica la rottura, anche se in modo criptico, è stata lei, condividendo una serie di Instagram Stories e smettendo di seguire il fidanzato.

Gabriela e Giuseppe: la rottura ad un passo dalle nozze

“Volete le donne forti, dalla grande personalità, dal bell’aspetto, con i valori di un tempo, e poi, non siete in grado di sostenerle, di reggere il confronto, di stare al passo. Mettetevi d’accordo fra quello chi volete e ciò che potete permettervi“, si legge nella prima storia ambigua pubblicata da Gabriela su Instagram. Poco dopo, l’ex protagonista di Temptation Island, sempre senza nominare Giuseppe, ha aggiunto:

“Basterebbe immedesimarsi nell’altro, per non far del male. Ma costa troppa fatica a chi vive solo per se stesso”.

Gabriela asfalta Giuseppe e poi scatta l’unfollow

Prima di far scattare l’unfollow nei confronti di Giuseppe, Gabriela ha tuonato:

“Non si finisce mai di conoscere le persone nella vita”.

E’ bene sottolineare che gli ex partecipanti di Temptation Island non hanno ancora ufficializzato la rottura. I loro movimenti social, specialmente quelli di Gabriela, restano ambigui.