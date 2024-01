Gabriela Chieffo, ex protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, ha rivelato di essere rimasta incinta a 15 anni. All’epoca era già fidanzata con Giuseppe Ferrara, al suo fianco da quando aveva soltanto 12 anni.

Temptation Island: Gabriela Chieffo incinta a 15 anni

Considerata una delle migliori protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island, Gabriela Chieffo ha fatto una confessione che nessuno si aspettava. Durante una sessione di domande e risposte su Instagram, ha rivelato che a 15 anni è rimasta incinta del fidanzato Giuseppe Ferrara.

La confessione di Gabriela Chieffo

Gabriela ha rivelato:

“In realtà, non ve ne ho parlato, ma ho avuto una gravidanza nel 2019 dove dormivo per 24H. Magari un giorno vi racconterò di più”.

La confessione ha sorpreso i fan, che hanno cercato di saperne subito di più. Un seguace le ha chiesto: “A 17 anni sei rimasta incinta di Giuseppe? Parlacene“. La Chieffo ha replicato: “Ve ne parlerò, avevo 15 anni“.

Gabriela Chieffo: a quando le nozze con Giuseppe?

In attesa che Gabriela Chieffo racconti qualcosa in più sulla gravidanza avuta a 15 anni, sappiamo che tra qualche mese sposerà Giuseppe. Dopo Temptation Island, lui è cambiato e quando le ha chiesto di diventare sua moglie non ha potuto fare altro che accettare.