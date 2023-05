L’ex tentatrice di Temptation Island ed influencer Carlotta Adacher era stata vittima di un terribile incidente stradale lo scorso 30 Aprile. Attimi di vera paura, come aveva raccontato lei stessa: “La strada di sempre percorsa mille volte. Un secondo. L’impatto. Il nulla. Tanta paura in quei secondi di chiudere gli occhi e non riuscire più ad aprirli.” Ora, a qualche giorno di distanza, la Adacher dà nuovi aggiornamenti sul suo stato di salute.

Temptation Island, Carlotta Adacher sul suo incidente stradale: “Ora sto bene”

Carlotta Adacher ha rischiato davvero grosso nell’incidente stradale che l’ha vista coinvolta e che le ha creato importanti lesioni al viso. La guarigione, però, sta proseguendo bene, come racconta lei stessa: “Devo dire che da quando mi hanno levato i tamponi è tutta un’altra cosa: respirare, mangiare, dormire e lavare i denti. Mi avevano detto che era doloroso togliere i tamponi, ma tutto questo fastidio non l’ho avuto.” Poi rassicura tutti sul suo stato psicologico: “Sto bene. Levata la paura e l’ansia credo di stare bene. Sono comunque consapevole che tutti dovremmo affrontare un percorso e magari in questo momento per me potrebbe essere utile.”

Le fratture e le operazioni future

La Adacher, poi ha spiegato con esattezza quali fratture ha avuto: “Frattura scomposta dello zigomo, la parte orbicolare, naso, mascella, denti. Credo di aver detto tutto.” Per lei, probabilmente, si prospettano nuove operazioni: “Settimana prossima avrò un altro controllo perché il gonfiore è davvero tanto. Per lo zigomo e il naso bisogna capire. Senza il gonfiore bisogna capire se il naso è dritto oppure no.”