Temptation Island potrebbe non andare più in onda: fine di un’era?

Temptation Island, fine di un'era: c'è il rischio che il celebre reality sulle coppie non vada più in onda.

Temptation Island, programma prodotto da Fascino PGT e Ambra Banijay Italia, potrebbe non andare più in onda a partire dal 2022. Sul web già si parla della fine di un’era. Il reality, incentrato sulle coppie in crisi, aveva ottenuto un grande successo negli ultimi anni, durante il periodo estivo, generando anche una versione VIP.

Ebbene, sembra che lo show non vedrà ulteriori edizioni. Le voci circolavano già da tempo circa la chiusura di Temptation Island. Il reality non sarà più trasmesso probabilmente, almeno non sulle reti Mediaset. Il motivo non è dato dagli ascolti bassi, anzi, quelli lo show li ha sempre vantati, così come l’edizione di quest’anno, ma allora perché Temptation Island potrebbe chiudere?

Temptation Island, fine di un’era? Una questione di accordi contrattuali

Secondo quanto informa Tv Blog, il motivo della probabile chiusura di Temptation Island riguarda una questione di accordi contrattuali. Sembra che la Fascino di Maria De Filippi e la Banijay non abbiano più trovato alcun accordo commerciale. La Banijay, per la precisione, è la società che detiene i diritti televisivi del format a livello internazionale. Il pubblico italiano dovrà quindi salutare per sempre un format che, a dispetto delle critiche generate nel corso degli anni dai detrattori, ha appassionato e divertito un gran numero di telespettatori? Ebbene, la risposta sembra essere sì, però attenzione, le novità non finiscono qui.

Temptation Island, fine di un’era? le intenzioni della Fascino

Come abbiamo già specificato, da tempo si vociferava di un possibile addio di Temptation Island dalla tv. Il sospetto è sorto quando Mediaset ha annunciato i palinsesti delle sue reti per l’autunno e l’inverno. Riguardo alla Fascino di Maria De Filippi, si è parlato di un nuovo programma prodotto dall’azienda in questione, ma al momento non è chiaro quale possa essere.

Temptation Island, fine di un’era? il probabile show che prenderà il suo posto

Secondo Tv Blog il nuovo progetto della Fascino sarebbe un nuovo reality riguardante sempre le coppie. Potrebbe trattarsi di un programma simile a Ultima Fermata, show che avrebbe dovuto essere condotto da Stefano De Martino. Il progetto, tuttavia, non ha visto mai la luce. Come informa Solonotizie24.it, con la perdita dei diritti di Temptation Island, questo nuovo programma potrebbe avvicinarsi al format internazionale, divenendone un qualcosa di simile nei fatti.