Temptation Island, Manuela pronuncia dichiarazioni shock su Luciano

Prosegue a gonfie vele la relazione tra Manuela Carriero e Luciano Punzo, nata dopo Temptation Island 2021, la donna ha rilasciato alcune dichiarazioni

L’edizione 2021 di Temptation Island, il reality dei sentimenti in onda su Canale 5, condotto con successo in quest’ultima edizione dall’amatissimo Filippo Bisciglia, si è recentemente conclusa.

Una delle coppie più discusse, tra le sei partecipanti, è stata certamente quella composta dalla bella Manuela Carriero e da Stefano Sirena.

I due hanno scelto di proseguire le rispettive vite sentimentali separati e in particolare la Carriero ha iniziato una relazione con uno dei tentatori, ovvero Luciano Punzo, proprio per lui ha recentemente speso importanti parole.

La Carriero ha ormai definitivamente archiviato la precedente storia d’amore avuta con Stefano Sirena e anche se la sua storia con Punzo è cominciata da poco tempo, la donna sembra avere già numerosi progetti e traguardi in cantiere, da poter raggiungere con il suo nuovo compagno, secondo quanto emerge dalle ultime dichiarazioni rilasciate.

Nelle scorse settimane, la Carriero ha risposto ad una domanda che le è stata rivolta su Instagram da una fan, in merito a un possibile progetto futuro di matrimonio con Luciano, ecco le sue dichiarazioni a riguardo:

Dunque la Carriero, nonostante la sua relazione con Luciano, sia iniziata da pochissimo tempo, non esclude la possibilità di convolare presto a nozze con il tentatore che le ha rubato il cuore.

Sempre attraverso i suoi canali social, la Carriero ha parlato anche della figlia di Luciano Punzo, una bambina che il tentatore ha avuto da una precedente storia d’amore. Ecco cosa ha dichiarato Manuela sulla piccola e sul fatto che Luciano sia già padre:

“Ho sempre evitato questo tipo di relazioni perchè credevo potesse dare problemi. Quando ho incontrato Luciano è stata la prima cosa che mi ha detto. Per la prima volta non ho avuto paura di questo. Avere una bimba è solo un valore aggiunto. Hanno un rapporto così bello che è impossibile non innamorarsi di loro”.