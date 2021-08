Amici, Maria De Filippi: il messaggio ai nuovi allievi del talent show

La conduttrice di “Amici”, Maria De Filippi, ha rivelato il messaggio che, anno dopo anno, rivolge ai nuovi allievi del famoso talent show.

In attesa che la prossima edizione del talent show Amici venga trasmessa sulle reti Mediaset, la conduttrice Maria De Filippi ha voluto rivolgere un importante messaggio ai futuri allievi che parteciperanno al programma.

Amici, Maria De Filippi: l’intervista

Il talent show Amici riscuote costantemente successo da circa un ventennio, facendo record di ascolti a livello nazionale e offrendo al mondo della musica e della danza incredibili talenti artistici come, ad esempio, quelli incarnati da figure come Stefano De Martino, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Andreas Muller e tanti altri ancora. Tutti i giovani talenti scoperti ad Amici, inoltre, devono la propria fortuna alla conduttrice Maria De Filippi che, nel corso di una intervista rilasciata a TvMia, ha rivelato alcuni retroscena che caratterizza il suo talent show.

Inoltre, la professionista ha anche ammesso di avere l’abitudine di rivolgere un particolare monito ai ragazzi che si accingono a fare il proprio ingresso all’interno della scuola.

Amici, Maria De Filippi: il “metodo protezione”

In occasione dell’intervista rilasciata a TvMia, Maria De Filippi ha raccontato di seguire una sorta di “metodo protezione” che, anno dopo anno, tenta di applicare nei confronti dei nuovi allievi di Amici.

In particolare, l’obiettivo di Maria De Filippi consiste nello spiegare ai giovani talenti che partecipano al programma di non farsi travolgere dall’ondata di successo e di notorietà che li travolgerà con l’inizio dello show.

In questo contesto, quindi, la conduttrice mette in allerta i ragazzi dall’effetto boomerang che si cela nella rapida e fulminea notorietà che, inevitabilmente, li sovrasterà partecipando al programma. Una cattiva gestione della popolarità improvvisamente conquistata, infatti, si potrebbe rivelare devastante per il futuro dei giovani talenti e annullarne di fatto ogni possibilità di carriera.

Amici, Maria De Filippi: il messaggio ai nuovi allievi

A proposito dell’ondata di successo e notorietà che si abbatte sugli allievi della scuola di Amici, dunque, Maria De Filippi ha dichiarato: “Apparire in tv può creare confusione nella mente di un ragazzo ed io cerco di proteggerli soprattutto dalle conseguenze della notorietà improvvisa.

Ed è giusto che io dia un po’ di spiegazioni e protezione a chi si sente confuso”.

A chi la definisce, poi, la più importante talent scout del nuovo secolo, la moglie di Maurizio Costanzo ha risposto: “Non lo sono. Io ho semplicemente avuto la fortuna di poter fare trasmissioni come Amici che durano da tanto tempo. E credo sia normale che in tutto questo tempo nel programma si siano susseguiti ragazzi con un grande talento poi riconosciuto.”