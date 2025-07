In prima serata su Canale 5 è tutto pronto per la seconda puntata del reality dei sentimenti: cosa accadrà?

Questa sera, 10 luglio 2025, in prima serata su Canale 5, andrà in onda l’attesissima seconda puntata di “Temptation Island”. Cosa succederà? Ecco tutte le anticipazioni.

Temptation Island 2025: stasera 10 luglio la seconda puntata

C’è grandissima attesa per la seconda puntata di “Temptation Island“, che andrà in onda questa sera, giovedì 10 luglio 2025, in prima serata come sempre su Canale 5.

Filippo Bisciglia è pronto ad accompagnare i telespettatori nel villaggio, dove le coppie stanno mettendo alla prova il loro amore. Ma, cosa succederà questa sera? Ecco tutte le anticipazioni.

Temptation Island, stasera 10 luglio la seconda puntata: tutte le anticipazioni

Questa sera, 10 luglio 2025, andrà in onda la seconda puntata di “Temptation Island”. I protagonisti assoluti di questa puntata saranno Sonia M. e Alessio, con lei che aveva chiesto un falò anticipato già alla prima puntata, dopo le parole di lui, che aveva detto di non amarla. Il loro percorso sembrerebbe finito ma, Bisciglia, ha detto che in realtà non è così. Cosa accadrà? Su Dagospia leggiamo così: “i fidanzati che escono dal programma dopo una richiesta di falò anticipato, vengono tenuti dalla produzione in una parte del villaggio, isolati dal resto della compagnia. Ed è durante l’esilio tra un pranzo e un riposino post prandiale che Alessio ha maturato la decisione di chiedere alla compagna un falò di confronto. Peccato che lui non sappia che a Sonia è stato consentito di rientrare nel villaggio. Come reagirà l’avvocatessa alla richiesta di falò del fidanzato? Ah, non saperlo…”