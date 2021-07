Temptation Island, Tommaso Eletti: “Mi sono sentito tradito da Valentina”

Tommaso Eletti ha svelato dettagli e retroscena sulla fine della sua storia d'amore con Valentina dopo la sua partecipazione a Temptation Island.

Dopo la sua esperienza a Temptation Island Tommaso Eletti ha parlato della sua rottura da Valentina Nulli Augusti e del suo flirt con la tentatrice Giulia.

Tommaso Eletti dopo Temptation Island

Pur non potendo rivelare come starebbero oggi le cose tra lui e l’ormai ex fidanzata Valentina Nulli Augusti, Tommaso Eletti ha confessato alcuni retroscena della sua esperienza a Temptation Island, a partire dal fatto che per lui il comportamento di Valentina nei suoi confronti avrebbe rappresentato un tradimento.

“Tra me e Valetntina c’era un amore folle. Da parte mia ammetto che c’era anche una folle gelosia… L’ho sempre tenuta stretta, da quando ci siamo messi insieme, ma credo di essermi comportato così per la mia inesperienza. Non avendo mai vissuto relazioni importanti, non avevo le esperienze che mi avrebbero formato come un uomo sicuro della persona che ha accanto, visto che non è una donna che passa inosservata e dato anche il suo passato… Lì dentro è come se avessi subito un tradimento”, ha dichiarato il 21enne, che da subito si è attirato contro le critiche da parte del pubblico per la sua gelosia nei confronti di Valentina e per essersi conseguentemente buttato tra le braccia della tentatrice Giulia.

Tommaso Eletti e Valentina di nuovo insieme?

Qualcuno tra i fan del programma ha ipotizzato che Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti avrebbero potuto ricominciare a frequentarsi dopo la fine del programma. La questione è stata avvalorata dal fatto che Giulia Cerini ha risposto a uno dei fan dei social affermando di essere single. Come gli altri concorrenti dello show Tommaso Eletti e Valentina sono costretti a non svelare alcun dettaglio sul loro rapporto prima della fine della programma.

In tanti sui social sono curiosi di sapere se i due – come altri concorrenti – potrebbero tornare insieme.

Tommaso Eletti e Valentina: l’età

I due hanno ben 19 anni di differenza e la questione ha sollevato molte polemiche in rete. Anche la giornalista Selvaggia Lucarelli ha criticato la coppia, specialmente per il comportamento che i due hanno assunto a Temptation Island: “Lui finge insicurezza, ma è sicuro, dominante, abile manipolatore.

Lei finge di essere l’adulta, la matura, ma è chiaramente dipendente dall’idea di essere amata da un uomo tanto più giovane. (…) Lui si definisce “malato” con un certo compiacimento, a 20 anni. Lei, a 40, reputa tutto questo non solo accettabile, ma anche lusinghiero. Riassunto. Questa versione sfigata di Harry Styles ha bisogno di un aiuto serio. E francamente non è che lei stia messa meglio. Tossicità della relazione: 10″.