Temptation Island, Valentina e Tommaso: cosa è successo dopo la fine del reality?

Al termine di Temptation Island, Valentina e Tommaso sono stati intervistati e hanno rivelato cos’è successo al loro rapporto dopo la fine del reality.

L’ex coppia di fidanzati Tommaso Eletti, 20 anni, e Valentina Nulli Augusti, 39 anni, hanno concluso la loro esperienza a Temptation Island da single. In seguito alla conclusione del reality, i due ex concorrenti sono stati intervistati dal settimanale di Uomini e Donne rilasciando alcune interessanti rivelazioni.

Temptation Island, Valentina e Tommaso: ritorno di fiamma per la coppia?

Contattato da Uomini e Donne Magazine, il 20enne Tommaso Eletti ha dichiarato che, nonostante la rottura avvenuta alla fine di Temptation Island, avrebbe puoi rincontrato l’ex fidanzata. In questo contesto, secondo quanto raccontato dal giovane, i due avrebbero anche trascorso la notte insieme.

Tommaso Eletti, inoltre, si è detto estremamente determinato a riconquistare la donna, asserendo di essere disposto a fare qualsiasi cosa pur di riaverla con sé.

Temptation Island, Valentina e Tommaso: il no a una seconda chance

La versione del 20enne, tuttavia, non è stata confermata da Valentina Nulli Augusti che, intervistata dal settimanale di Uomini e Donne si è detta determinata a non dare una seconda possibilità all’ex fidanzato.

A questo proposito, infatti, la donna ha spiegato: “Non posso dare una seconda possibilità, anche se si è reso conto dell’errore madornale commesso e sta facendo di tutto per non perdermi.

L’amore deve ampliare, non costringere. L’amore deve essere un volo non una gabbia. Deve lavorare su questa gelosia offuscante che lo ha portato a perdere la donna che amava e ama ancora”.

Temptation Island, Valentina e Tommaso: la reazione al tradimento

Nel corso dell’intervista, poi, Valentina Nulli Augusti ha anche rivelato per quale motivo sia rimasta apparentemente inerme, senza mostrare alcun tipo di reazione, mentre il fidanzato Tommaso Eletti la tradiva dinanzi all’Italia intera con la tentatrice Giulia.

Dopo la conclusione del programma, la 39enne ha deciso di fornire una spiegazione circa il suo comportamento, precisando: “Io non faccio scenate di fronte a tutta Italia verso una persona che si è comportata in maniera assurda, che si è rivelata una persona debole e problematica, e che non ha più la mia stima. Tommaso si era già reso ridicolo ai miei occhi e gli occhi di tutti. Io affondo la lama con chi è al mio stesso livello, non meritava l’esternazione della mia rabbia e della mia delusione, ma solo il gelo”.