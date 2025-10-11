Un’esplosione di vaste proporzioni ha distrutto venerdì mattina un impianto di produzione di esplosivi nel Tennessee, lasciando dietro di sé macerie e una scia di incertezza. Lo sceriffo della contea di Humphreys, Chris Davis, ha descritto la scena come “una delle più devastanti della sua carriera”, sottolineando che l’edificio è stato praticamente cancellato e i detriti si estendono su un’ampia area.

Tennessee, deflagrazione in impianto di esplosivi: si indaga

Le autorità hanno avviato un’indagine complessa che coinvolge più enti federali e statali, tra cui il Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), incaricato di verificare la sicurezza e la gestione degli esplosivi. Davis ha sottolineato che le operazioni saranno lente e metodiche:

“Stiamo prendendo tutto il tempo necessario per fare le cose per bene. La priorità sono le persone coinvolte e le loro famiglie”.

L’ATF supervisiona la sicurezza degli impianti e rilascia licenze per produzione, importazione e trasporto di materiali esplosivi, mentre le indagini cercheranno di stabilire le cause dell’esplosione. L’azienda ha espresso cordoglio attraverso i social media:

“I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con le famiglie e con la comunità. Siamo grati ai soccorritori che lavorano instancabilmente in condizioni difficili”.

Tennessee, deflagrazione in impianto di esplosivi: tragico bilancio

Un’esplosione ha devastato l’impianto di munizioni Accurate Energetic Systems nel Tennessee, lasciando dietro di sé una vasta distesa di macerie e almeno 19 persone ancora disperse, mentre quattro sono state trasportate in ospedale.

Lo sceriffo della contea di Humphreys, Chris Davis, ha descritto la scena con parole forti: “Non c’è nulla da descrivere. È sparito tutto. Probabilmente è una delle situazioni più devastanti che abbia mai visto”. I detriti si estendono su circa mezzo miglio, e l’onda d’urto è stata avvertita a decine di chilometri di distanza.

I soccorritori continuano a perlustrarla con cautela, sperando di trovare superstiti, mentre le famiglie dei lavoratori affrontano un intenso mix di dolore, preoccupazione e incertezza.