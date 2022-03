Tensione al Gf Vip, Lulù accusa Manuel: “Non mi ha difesa”

Ultime battute del Gf Vip con l'evidente nervosismo dei concorrenti rimasti in gara: perfino una innamoratissima Lulù accusa Manuel: “Non mi ha difesa”

Tensione al Gf Vip, dove una delusa Lulù Selassiè accusa Manuel Bortuzzo: “Non mi ha difesa”. Ma cosa è successo durante l’ultima puntata serale del reality? Che la principessa è diventata furiosa con il suo fidanzato, ormai fuori dalla casa, dopo il faccia a faccia con sua sorella Jessica richiesto da Alfonso Signorini.

Il crollo emotivo di Lulù è stato evidente proprio in occasione del confronto/scontro con sua sorella Jessica, tanto che per qualche minuto Lulù ha anche meditato di abbandonare la casa pur essendo di fatto fra le favorite a vincere questa sesta edizione.

Lulù Selassiè accusa Manuel: “Non mi ha difesa”

Tutto questo arrivando anche ad accusare il suo fianzato Manuel Bortuzzo. In buona sostanza Signirini ha messo faccia a faccia Lulù e sua sorella Jessica alla luce degli ultimi screzi che hanno avuto nella casa di Cinecittà.

Le due sorelle non vanno più d’amore e d’accordo come agli esordi del loro ingresso in trasmissione. E se da un lato Lulù ha tirato pesanti frecciatine a Jessica, sua sorella è rimasta silente senza accettare la sfida verbale. Questo ha innervosito ancor di più Lulù, anche perché durante la diretta Signorini ha chiesto a Manuel Bortuzzo cosa ne pensasse di questa situazione.

Il tweet di Manuel Bortuzzo: “Ci penserò io a te”

Il fidanzato di Lulù non ha dato completamente ragione alla sua principessa e perciò apriti cielo. “Non mi ha difesa per niente”, ha sentenziato Lulù delusa. Poi si è lamentata del fatto che Manuel non le avrebbe mandato neanche un “ti amo”. “Per fortuna che tra 10 giorni ci penso io a te”, ha scritto Manuel Bortuzzo nel suo post Twitter.