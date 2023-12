Teo Mammucari abbandonato dalla madre a 4 anni: ha vissuto fino a 15 anni in un orfanotrofio di Civitavecchia.

Durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Teo Mammucari ha svelato un dettaglio inedito del suo passato. Quando aveva soltanto 4 anni, sua madre l’ha abbandonato in un orfanotrofio.

Teo Mammucari abbandonato dalla madre a 4 anni

Teo Mammucari, in gara a Ballando con le Stelle 2023, si è lasciato andare ad una confessione del tutto inaspettata. Il comico e conduttore ha raccontato che sua madre l’ha abbandonato in orfanotrofio quando aveva soltanto 4 anni. Ha vissuto un vero e proprio inferno ed è tornato a vivere nella sua famiglia all’età di 15 anni.

Il racconto di Teo Mammucari

Parlando con la sua compagna di ballo Anastasia Kuzmina, Teo Mammucari ha raccontato:

“Se mi avessi chiesto di parlare di questa parte della mia vita 5 anni fa, non sarei riuscito a finire la prima frase senza piangere… Ho vissuto l’inferno, pensare che ero solo un bambino”.

Sua madre l’ha abbandonato in un orfanotrofio di Civitavecchia quando aveva 4 anni. Gli disse che lo avrebbe portato alle giostre, invece lo lasciò nella struttura. Oggi il comico e conduttore riesce a parlare della sua infanzia e non prova rancore nei riguardi del genitore.

La reazione di Selvaggia Lucarelli

Teo non nutre rancore nei riguardi della madre perché si è reso conto che non aveva altra scelta. Il perdono, però, è arrivato soltanto in età adulta. Il suo racconto ha colpito Selvaggia Lucarelli, che ha ammesso: