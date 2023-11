Teo Mammucari, da sempre gelosissimo della sua vita privata, è stato pizzicato in compagnia della nuova fidanzata. La fortunata è un maresciallo dell’esercito.

Teo Mammucari: chi è la nuova fidanzata?

Il settimanale Gente ha beccato Teo Mammucari in compagnia delle nuova fidanzata. Stando a quanto si legge, la fortunata ha circa 30 anni ed è un maresciallo dell’esercito. Al momento, non si hanno altre informazioni in merito alla giovane.

Teo Mammucari: la differenza d’età non è un problema

Teo Mammucari, classe 1964, ha compiuto 59 anni lo scorso agosto. Se l’età della nuova fidanzata avanzata da Gente fosse vera, significherebbe che tra i due ci sarebbe una differenza di quasi 30 anni. A quanto pare, però, non è un problema.

Carlotta Mantovan non è la fidanzata di Teo Mammucari

Soltanto qualche settimana fa, la rivista Chi aveva fotografato Teo Mammucari a pranzo con Carlotta Mantovan. In molti avevano pensato ad una love story in corso, ma si tratta solo di amicizia. La relazione tra il conduttore e comico e la nuova fidanzata sarebbe iniziata più di un anno fa. Al momento, si hanno solo gli scatti di Gente che li ritrae in giro per Roma con il monopattino e non abbiamo dichiarazioni da parte dei diretti interessati.