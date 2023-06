A Teramo un bambino di soli 3 anni è rimasto bloccato per 8 lunghe ore in uno scuolabus. I genitori hanno denunciato l’episodio ai carabinieri e adesso sul caso sta indagando la Procura della Repubblica di Teramo.

Non è ancora noto a quando risalgono i fatti, ma è certo che il piccolo si stava recando all’asilo con lo scuolabus alle 8.00 del mattino circa. La vittima di questo spiacevole episodio, che si sarebbe potuto trasformare in tragedia, sembra che si sia addormentato all’interno del veicolo e nessuno si sia accorto della sua presenza. Il ritrovamento risalirebbe infatti alle 16.00 dello stesso giorno.

Fortunatamente il piccolo sta bene ma ha subito un vero e proprio trauma in quanto, come ha dichiarato il padre al quotidiano Il Centro:

Il genitore ha esordito dicendo anche:

Il padre del bimbo ha anche affermato:

“Chi doveva controllare non lo ha fatto. Mio figlio è rimasto per otto ore sullo scuolabus. Per fortuna che erano giorni di brutto tempo e quindi non c’erano temperature alte“.