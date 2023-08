Teresanna Pugliese: "Maria De Filippi è l'unica persona che ha creduto in me"

Teresanna Pugliese: "Maria De Filippi è l'unica persona che ha creduto in me"

Teresanna Pugliese si è raccontata in una lunga intervista ed è tornata a parlare del rapporto con Maria De Filippi. E’ grazie a lei che ha debuttato nel mondo dello spettacolo ed è diventata un personaggio.

Teresanna Pugliese: la confessione su Maria De Filippi

Intervistata da Fanpage.it, Teresanna Pugliese ha ripercorso la sua avventura nel mondo dello spettacolo, iniziata a Uomini e Donne. Dopo il programma di Maria De Filippi è stata scelta come concorrente del Grande Fratello Vip, poi è tornata a fare l’imprenditrice. Da un punto di vista sentimentale, è sposata con Giovanni Gentile ed è mamma di Francesco. In merito all’esperienza a U&D deve dire grazie soprattutto alla padrona di casa, che l’ha sempre compresa e accolta.

Maria De Filippi? L’unica persona che ha creduto in lei

Parlando di Maria De Filippi, Teresanna Pugliese ha ammesso:

“Mi sono sentita incompresa, il pubblico non era sempre a favore, mi sentivo spesso giudicata e sotto pressione. L’unica persona che ha creduto in me, dopo mia madre, è stata Maria. Non dimenticherò mai questa cosa, le sarò sempre riconoscente. Maria è la mente e la voce di chi è a casa, desidera che sia sempre tutto onesto e semplice. Andavamo molto d’accordo. Temevo di deluderla ma l’istinto è stata la mia carta vincente, anche se a volte mi ha penalizzato. Non riuscivo a controllarmi, solo una volta mi sono organizzata cosa dire: alla scelta. Però poi entrai e dimenticai tutto”.

L’ex tronista non rinnega l’avventura a Uomini e Donne, “è stata per me un’esperienza formativa“. Lo rifarebbe perché è grazie a quel programma se ha capito chi era e cosa voleva.

Teresanna Pugliese stravolta dal GF Vip

In merito al GF Vip, invece, Teresanna ha ammesso che non lo rifarebbe. E’ stata un’esperienza dura e non era abbastanza preparata. Ha dichiarato: